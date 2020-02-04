Моралес зарегистрирован в качестве кандидата в Сенат Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес включен в список партии «Движение к социализму» на выборах в Сенат страны, сообщают информационные агентства.

Документ опубликован на сайте избиркома Боливии, передает ТАСС.

Представить федерации производителей коки и член партии «Движение к социализму» Леонардо Лоса заявил, что Моралес «числится в официальных списках департамента Кочабамба как первый в списке кандидатов в Сенат», передает РИА «Новости».

Во вторник Высший избирательный суд Боливии приступит к проверке списков. Результат озвучат 23 февраля.

Руководитель МВД страны Артуро Мурильо заявил, что нынешние власти намерены оспорить выдвижение Моралеса. Против него выдан ордер на арест по делу о призывах к мятежу.

Выборы состоятся 3 мая.

В ноябре на фоне беспорядков в Боливии Моралес объявил об отставке с поста президента, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище.

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