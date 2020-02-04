«Филадельфия» победила «Детройт», Проворов отметился передачей

«Филадельфия» победила «Детройт», Проворов отметился передачей

04.02.2020, 6:06, Новости дня

Встречей между "Детройт Ред Уингз" и "Филадельфия Флайерз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Летчики" на выезде забросили в ворота хозяев льда три безответные шайбы – 3:0.

У гостей отличились Скотт Лафтон, Кевин Хэйз и Мэтт Нисканен. Последнему ассистировал российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов. В его активе стало 26 (9+17) очков в нынешнем сезоне.

Вратарь "Флайерз" Брайан Эллиот стал первой звездой матча, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Вести



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