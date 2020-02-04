Валентина Матвиенко поддержала идею Владимира Путина о новой Ялтинской конференции

Учесть уроки истории ради построения прочного мира в будущем. С таким призывом выступила спикер Совета Федерации.

В блоге на сайте Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко проанализировала итоги Ялтинской конференции 1945-го года — в честь юбилея этого события. Пишет: сегодня итоги этого форума звучат, как никогда актуально.

Лидеры трёх ведущих держав мира показали — безопасность на планете гораздо выше личных амбиций или идейных интересов. Итогом той встречи стало создание ООН. Матвиенко, в частности, подчеркнула, что инициатива президента РФ провести саммит стран-основательниц организации прозвучала своевременно. Возможную встречу уже называют "Новая Ялта". Спикер уверена, что такой саммит поможет спасти мир от глобальных угроз.

"В коммюнике Ялтинской конференции говорится, что только в условиях роста сотрудничества и взаимопонимания между нашими тремя странами и всеми миролюбивыми народами может быть реализовано высшее стремление человечества — прочный и длительный мир. Сегодня эта мысль не менее актуальна, чем 75 лет назад", — отметила Валентина Матвиенко.

Источник: Вести

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