Помпео похвастался укреплением партнерства с Белоруссией

Помпео похвастался укреплением партнерства с Белоруссией

04.02.2020, 6:05, Новости дня

Глава Госдепа Майкл Помпео оценил свои визиты в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Помпео заявил, что во всех этих странах он подчеркивал то, как важны «мир, безопасность и процветание» жителей. Руководитель внешнеполитического ведомства США уверен, что «партнерство» США с Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном «стало еще крепче после этого визита», передает ТАСС.

Помпео 1 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами.

Москва считает маловероятным «сверхблизкое сближение» этих стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношениях Белоруссии и США.

Отметим, что 31 января Помпео также посетил Украину.



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