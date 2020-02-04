Помпео похвастался укреплением партнерства с Белоруссией

Глава Госдепа Майкл Помпео оценил свои визиты в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Помпео заявил, что во всех этих странах он подчеркивал то, как важны «мир, безопасность и процветание» жителей. Руководитель внешнеполитического ведомства США уверен, что «партнерство» США с Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном «стало еще крепче после этого визита», передает ТАСС.

Помпео 1 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами.

Москва считает маловероятным «сверхблизкое сближение» этих стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношениях Белоруссии и США.

Отметим, что 31 января Помпео также посетил Украину.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 февраля. Курс гривны к доллару США снизился на 5 копеек – с 25,03 грн/$ до 25,08 грн/$. Гривна к евро подешевела на 9 копеек – с 27,66 грн/€ до 27,75 грн/€. Курс гривны к российскому рублю – 3,94 грн / 10 руб. Сутки назад он составлял 3,93 грн / 10 руб. […]