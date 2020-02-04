Максим Виторган показал редкий кадр с дочерью от Виктории Верберг

Как известно, 47-летний актер Максим Виторган является отцом троих детей. В браке с Викторией Верберг у него появились дочь Полина и сын Даниил, а в 2016 году Ксения Собчак родила ему сына Платона. Накануне артист решил поделиться редким со своей взрослой дочерью, а его публикацию даже прокомментировали коллеги — Алика Смехова и Татьяна Арнтгольц.

В подписи к публикации актер с иронией отметил, что запечатлен с взрослой дочерью «безуспешно молодящегося» человека. В комментариях к посту актрисы Алика Смехова и Татьяна Арнтгольц отметили, что наследница Виторгана подросла, став ещё более прекрасной девушкой.

Отметим, актер часто делится с поклонниками в Instagram и снимками с младшим сыном Платоном. Недавно знаменитость обнародовал отчетные кадры со съемочной площадки нового проекта.

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