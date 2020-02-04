Агафий-полухлебник: что непременно надо сделать 5 февраля

История праздника

В качестве церковного праздника Собор Костромских святых был

установлен лишь в 1981 году. Однако первые святые в этих краях стали появляться

еще в X веке. Отсчет принято вести от Авраамия Ростовского, который

пришел нести божье слово живущим тут славянским и угорским племенам.

Сама Кострома появилась лишь спустя столетие после смерти Авраамия. После минул еще век и ученики и собеседники преподобного Сергия Радонежского тоже облюбовали эти места. В Смутное время пришедшие с Запада католики пролили в Костромской земле кровь мучеников за православную веру. Новомученики, которые были убиты большевиками спустя 300 лет, считаются их духовными последователями и преемниками.

Мучеников, церковных подвижников, святых и просветителей,

которые проявили себя в Костромской земле, православные почитают 5 февраля.

Церковный праздник был введен в день поминовения преподобного Геннадия

Костромского.

Агафий-полухлебник: чьим именем народ назвал 5 февраля

Первая часть народного названия дня отсылает к другому

православному празднику – дню почитания памяти священномученика Климента и

мученика Агафангела. Агафангел был учеником Климента. Их жесточайше истязали,

однако святые были тверды в своей вере. После освобождения они лечили людей возложением

рук и обращали язычников в христианство. Агафангела усекли мечом после смерти

императора Максимиана. Клиента освободили из темницы, однако затем и его убили

воины, ворвавшиеся в храм.

Однодневный пост

В 2020 году 5 февраля выпадает на среду. Каждая среда и

пятница, кроме сплошных седмиц, в православной традиции является однодневным

постом, и этот день – не исключение. Рыбу в этот день есть можно, а вот

молочные продукты, мясо и яйца – под запретом.

Народные приметы

В народе считалось, что если кошка легла дома к верху брюхом,

то стоит ждать тепла. На такую же погоду указывали скачущие по веткам белки. А

вот громкое щебетанье синиц поутру, наоборот, сулило приход заморозков.

Кроме того, крестьяне смотрели на толщину снега на полях.

Считалось, что если его будет много, то урожай в следующем году удастся на

славу. «Снег глубок – хлеб хорош», – говорили в народе.

Обычаи на 5 февраля

Вторую часть своего народного названия этот день получил в

память о традиции проверять свои закрома. Считалось, что заняться этим

желательно было за день до этого, на Тимофея-полузимника. Однако у тех, кто не

успел вовремя, появлялся второй шанс на Агафия-полухлебника.

Как обычно, народная мудрость гласила, что к моменту

проверки запасов должно оставаться примерно половина. В противном случае порции

придется сокращать.

Считалось, что 5 февраля крестьяне должны посвятить домашним

заботам. Помимо проверки остатков запасов надо было проверить, не пропали ли

продукты за время хранения.

«Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну

счет ведет»

Кроме того, стоило проверить состояние подготовленного на посев

зерна и привести в порядок сами амбары. За зиму могли успеть покоситься стены или

расшататься двери – все это необходимо было исправить в этот день.

Заняться хозяйством следовало непременно в этот день,

поскольку более удобного случая для домашних хлопот подобного толка в будущем

могло и не представиться. Так что ответ на вопрос, какой праздник 5 февраля наших предков беспокоил не так сильно, как желание найти время на все домашние дела.

Для тех же, чье хозяйство в такой работе не нуждалось,

существовала другая традиция. Считалось, что 5 февраля зажиточный люд должен

приглашать к себе домой нищих и обездоленных, и не только щедро угощать гостей,

но и развлекать их беседами.

Именины 5 февраля

Агафангел,

Владимир,

Геннадий,

Евдокия,

Евсевий,

Екатерина,

Иван,

Иосиф,

Климент,

Мавсима,

Макарий,

Милица,

Павлин,

Саламан,

Серафим,

Феоктист,

Федор.

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