VOAэкспресс 3 февраля 2020 

Начало этой недели в США переполнено важными политическими событиями. В понедельник в Айове начался сезон праймериз. Во вторник президент Дональд Трамп выступит с главной речью года «О положении дел в стране». В среду пройдет финальное голосование по импичменту Трампа (ожидается, что он будет оправдан Сенатом, где однопартийцы президента имеют комфортное большинство).

Айова

На Айову проходится менее 1% населения страны, и проживают там в основном белые американцы, поэтому штат не слишком хорошо отражает свойственное стране расовое и этническое разнообразие. Однако, по традиции, кокусы в Айове занимают первое место в политическом календаре в ходе борьбы за Белый дом.

Основное внимание приковано к праймериз демократов, однако конкуренция имеется и в рядах республиканцах: у Дональда Трампа – действующий президент США всегда считается лидером своей партии – есть два конкурента: бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд и бывший конгрессмен Джо Уолш.

Партийные выборы в Айове проходят по уникальной системе:

👉Голосование открытое

👉Если какой-то кандидат набирает меньше определенного количества голосов, его сторонники обязаны сделать новый выбор и проголосовать за другого.

👉То есть, больше шансов у кандидата не столько очень популярного, сколько наименее неприятного.

Главная речь года

«Это беспрецедентная ситуация для нашей страны, чтобы с обращением «О положении дел в стране» выступал президент, представленный к импичменту и выдвигающийся на переизбрание, – отмечает профессор политологии из Университета Акрона Дэвид Коэн. – Эти события напоминают политический триллер – за тем исключением, что происходят в реальности».

Импичмент

В понедельник в Сенате прошли финальные слушания по импичменту Дональда Трампа. Слушания начались утром, чтобы некоторые сенаторы, участвующие в президентской гонке, успехи улететь в Айову. Обвинение и защита в очередной раз представили аргументы, доказывающие виновность и невиновность Дональда Трампа.

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Последнее: Начало этой недели в США переполнено важными политическими событиями. В понедельник в Айове начался сезон праймериз. Во вторник президент Дональд Трамп выступит с главной речью года «О положении дел в стране». В среду пройдет финальное голосование по импичменту Трампа (ожидается, что он будет оправдан Сенатом, где однопартийцы президента имеют комфортное большинство). Айова На Айову проходится […]