YouTube собрался следить за чистотой выборов в США

YouTube собрался следить за чистотой выборов в США

04.02.2020, 5:26, Новости дня

Администрация американского хостинга YouTube сообщила о планах удалять видео, в которых представлена «недостоверная» информация о президентских выборах в США.

YouTube пригрозил блокировать видеозаписи с «технически подделанными» данными. Удаление грозит видео, которые вводят зрителей в заблуждение относительно процесса выборов или содержат недостоверную информацию о претендентах на пост главы американского государства.

Кроме того, YouTube обещал блокировать каналы, которые скрывают собственную связь с правительственными структурами. Блокировка грозит и пользователям, пытающимся выдать себя за другого человека, передает ТАСС.

В сентябре в Роскомнадзоре заявили, что в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования были установлены факты распространения в поисковой системе Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы.



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Последнее: Администрация американского хостинга YouTube сообщила о планах удалять видео, в которых представлена «недостоверная» информация о президентских выборах в США. YouTube пригрозил блокировать видеозаписи с «технически подделанными» данными. Удаление грозит видео, которые вводят зрителей в заблуждение относительно процесса выборов или содержат недостоверную информацию о претендентах на пост главы американского государства. Кроме того, YouTube обещал блокировать каналы, […]

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