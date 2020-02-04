Демократы в Сенате заявили, что Трамп угрожает американской демократии

Несмотря на то, что Сенат США может оправдать президента Трампа, демократы назвали его человеком без моральных ориентиров, которого необходимо сместить с занимаемой должности, чтобы защитить американскую демократию.

Конгрессмен Адам Шифф подытожил заключительные аргументы семи менеджеров импичмента Палаты представителей после того, как адвокаты Трампа назвали дело против президента-республиканца политически мотивированным, безрассудным и необоснованным.

«Мы доказали, что Дональд Трамп виновен. Теперь совершите беспристрастное правосудие и осудите его», – обратился Шифф к сенаторам. «Он предал нашу национальную безопасность, и он сделает это снова. Он поставил под угрозу наши выборы, и он сделает это снова. Вы не измените его. Вы не можете его сдерживать», – сказал Шифф.

«Если вы найдете в себе смелость противостоять ему, ответить правдой на его ложь, ваше место будет среди Давидов, которые сразились с Голиафа – если только вы скажете: «Хватит».

Слушания по импичменту подошли к своему завершению за день до того, как Трамп должен выступить с ежегодной речью о положении дел в стране. В Айове избиратели учувствуют в праймериз, которые также пройдут и в других штатах, результатом которых станет выдвижение кандидата от Демократической партии чтобы оспорить Трампа на выборах 3 ноября.

В среду подконтрольный республиканцам Сенат собирается проголосовать за смещение Трампа с поста президента. Похоже, что на данный момент верхняя палата Конгресса оправдает американского президента. Это стало понятно после того, как сенатор Лиза Мурковски, умеренная республиканка, заявила в понедельник вечером, что не будет голосовать за признание Трампа виновным несмотря на то, что его действия являются «постыдными и неправильными».

Сенатор-демократ Джо Манчин заявил сказал, что не решил, будет ли голосовать за оправдание Трампа, и что не видит «никакого пути» к получению двух третей голосов, необходимых для смещения президента с поста. Манчин предсказал, что двухпартийное большинство в Сенате проголосовало бы за осуждение Трампа за его действия.

Ни один из 53 республиканцев Сената не призвал к осуждению действий президента.

Трамп назвал импичмент попыткой государственного переворота со стороны демократов.

Личный адвокат Трампа Джей Секулов призвал сенаторов «твердо стоять на своем».

«Это был первый полностью однопартийный импичмент президента в истории нашей страны. И он должен стать последним», – сказал Секулов. «То, что демократы палаты сделали с этой нацией, с Конституцией, с офисом президента, с самим президентом и с этим органом (Сенатом), возмутительно».

Шифф сказал, что основатели Америки намеревались использовать импичмент – полномочия, предоставленные Конгрессу в соответствии с Конституцией США, чтобы отстранить президента от власти за совершение «тяжких преступлений и проступков», – инструмент, который будет редко использоваться.

Шифф отметил, что импичмент должен использоваться для смещения президента, который «продаст свою страну за политическую услугу», подорвет честность выборов и будет способствовать иностранному вмешательству в американские дела.

«Ответ – выборы»

Секулов сказал, что ни одно из обвинений, выдвинутых против Трампа, не представляет собой уголовное правонарушение, влекущее за собой импичмент, и обвинил демократов в стремлении перечеркнуть результаты выборы 2016 года и саботировать волю американского народа.

«Ответ – выборы, а не импичмент», – сказал Секулов. «Президент не сделал ничего плохого», – добавил адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне. «Мы можем вместе положить конец эпохе импичмента».

В ходе судебного разбирательства адвокаты Трампа предложили обширную трактовку президентских полномочиях и утверждали, что он не может быть отстранен от должности за злоупотребление властью. Пользуясь этими аргументами, Шифф сказал Сенату, что если президента нельзя привлечь к ответственности за злоупотребление властью, это откроет дверь для ряда «совершенно неприемлемых действий».

«Трамп может предложить Аляску россиянам в обмен на поддержку на следующих выборах или решить переехать в Мар-а-Лаго (его курорт во Флориде) и постоянно там проживать, и позволить Джареду Кушнеру управлять страной, делегируя ему принятие решение об объявлении войны», сказал Шифф.

Сенат проголосовал в пятницу, чтобы не приглашать свидетелей для дачи показаний, включая бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Только два республиканца Митт Ромни и Сьюзан Коллинз, проголосовали за то, чтобы заслушать свидетелей.

Голосование о признании президента Трампа невиновным или виновным запланировано на 4 часа дня по Восточно-американскому времени в среду 5 февраля.

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Последнее: Несмотря на то, что Сенат США может оправдать президента Трампа, демократы назвали его человеком без моральных ориентиров, которого необходимо сместить с занимаемой должности, чтобы защитить американскую демократию. Конгрессмен Адам Шифф подытожил заключительные аргументы семи менеджеров импичмента Палаты представителей после того, как адвокаты Трампа назвали дело против президента-республиканца политически мотивированным, безрассудным и необоснованным. «Мы доказали, что […]