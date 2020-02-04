В США стартовала предвыборная кампания

В американском штате Айова открылись собрания избирателей – кокусы, проводимые обеими партиями.

Для демократов эти кокусы первые, они позволят отобрать фаворитов предвыборной кампании. У демократов на номинацию претендуют 11 кандидатов, в том числе, бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, предприниматели Том Стайер и Эндрю Янг. Миллиардер Майкл Блумберг в Айове кампанию не вел.

У республиканцев президент Дональд Трамп пользуется поддержкой партии, серьезных соперников у него нет, так что победа действующего президента США в Айове считается предрешенной, передает РИА Новости.

Кокусы – собрания партийного актива, они отличаются от праймериз тем, что представляют собой не тайное голосование бюллетенями, а очное открытое голосование.

Победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии, однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.

Традиционно перед выборами в США проходят праймериз и кокусы по штатам, в ходе которых определяются наиболее популярные претенденты на звание единого кандидата от партии. Первые праймериз пройдут 11 февраля в Нью-Гэмпшире. По итогам праймериз и кокусов состоятся общенациональные партийные съезды, на которых и будут избраны единые кандидаты от той или иной партии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года, напоминает ТАСС.

Источник: Вести

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Последнее: В американском штате Айова открылись собрания избирателей – кокусы, проводимые обеими партиями. Для демократов эти кокусы первые, они позволят отобрать фаворитов предвыборной кампании. У демократов на номинацию претендуют 11 кандидатов, в том числе, бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, предприниматели Том Стайер и […]