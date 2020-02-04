Ученые: Черный чай снижает риск развития сахарного диабета

Учёные установили, что чёрный чай снижает риск развития сахарного диабета 2 типа. Этим положительным свойством обладают и другие сорта напитка.

Исследователи проверили уровень заболеваемости сахарными диабетом 2 типа во многих странах мира. Им удалось обнаружит, что в Великобритании, Ирландии и Турции количество больных заметно ниже. Причиной учёные считают тот факт, что в этих странах многие ежедневно употребляют чёрный чай. Именно в данном напитке имеется высокое содержание флавоноидов, которые могут влиять на уровень сахара в крови человека. Несмотря на всю полезность чёрного чая, эксперты рекомендовали не злоупотреблять им, так как нет научных доказательств его исключительной полезности.

Учёные не оставили без внимания и другие сорта чая, включая зелёный. Они отметили, эти напитки тоже обладают положительным воздействием на регулировку уровня сахара в крови. В завершении эксперты всё же рекомендовали обратиться за помощью к специалисту, прежде чем начинать активное употребление чая ежедневно.

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Последнее: Учёные установили, что чёрный чай снижает риск развития сахарного диабета 2 типа. Этим положительным свойством обладают и другие сорта напитка. Исследователи проверили уровень заболеваемости сахарными диабетом 2 типа во многих странах мира. Им удалось обнаружит, что в Великобритании, Ирландии и Турции количество больных заметно ниже. Причиной учёные считают тот факт, что в этих странах многие […]