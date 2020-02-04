Посол объяснил сближение РФ и Ирана

Посол в Тегеране Леван Джагарян рассказал, почему отношения РФ и Ирана «развиваются по восходящей последние несколько лет».

Он отметил, что «по многим проблемам» позиции Москвы и Тегерана «либо близки, либо совпадают». В частности, сотрудничество РФ и Ирана доказало свою эффективность в Сирии. передает ТАСС.

Без российской и иранской помощи Дамаску «в Сирии, скорее всего, победили бы террористы», сказал посол. Однако «благодаря нашим усилиям законное правительство Башара Асада находится у власти». Джагарян отметил, что даже «недруги нехотя вынуждены это признавать».

Как сообщил дипломат, терроризм стал «общим вызовом для Ирана и России».

Кроме того, у двух стран имеются «схожие цели и задачи по другим региональным проблемам».

Также и Москва, и Тегеран «находятся под западными санкциями».

«Это объективно сближает нас», – сказал Джагарян.

При этом РФ обеспокоена заявлениями иранской стороны о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на действия европейских государств.

Посол отметил, что «во многом эта позиция обусловлена эмоциональностью наших иранских коллег в связи с тем, что Тегеран длительное время выполнял свою часть обязательств по ядерной сделке», а Великобритания, Германия и Франция «остановилась на одних только разговорах». Российская сторона считает, что США «грубо нарушили свои обязательства и международное право», а «пять шагов Тегерана по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки носили вынужденный характер».

5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.

Париж, Лондон и Берлин решили запустить механизм по урегулированию споров в рамках СВПД после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.





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