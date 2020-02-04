Россия призвала Турцию не допустить провокации с химоружием в Сирии

Россия призвала Турцию не допустить провокации с химоружием в Сирии

04.02.2020, 4:37, Новости дня

Турция должна оказать давление на боевиков, которые собираются устроить провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Центр призвал организаторов готовящейся провокации отказаться от их намерений. Турцию российская сторона призвала «оказать все возможное давление на боевиков в подконтрольном секторе идлибской зоны деэскалации», чтобы не допустить провокации, передает ТАСС.



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