Инвестиционный форум в Сочи перенесен из-за опасений, связанных с коронавирусом

Инвестиционный форум в Сочи перенесен из-за опасений, связанных с коронавирусом

04.02.2020, 4:14, Новости дня

Россия отложила проведение ежегодного инвестиционного форума в Сочи, который должен был состояться на следующей неделе из-за опасений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении правительства:

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и обеспечения безопасности страны: перенести проведение Российского инвестиционного форума».

Российский инвестиционный форум, в котором принимают участие высокопоставленные чиновники и иностранные инвесторы, должен был состояться 12-14 февраля. В постановлении правительства не сказано, когда форум состоится.

Ранее в понедельник Россия заявила, что может депортировать иностранцев, у которых обнаружен коронавирус.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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Последнее: Россия отложила проведение ежегодного инвестиционного форума в Сочи, который должен был состояться на следующей неделе из-за опасений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении правительства: «В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и […]

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