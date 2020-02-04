Развод с Кириллом Андреевым грозит Нелли Ермолаевой глубокой депрессией

Развод с Кириллом Андреевым грозит Нелли Ермолаевой глубокой депрессией

04.02.2020, 4:04, Разное

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева призналась, что из-за бракоразводного процесса с Кириллом Андреевым она оказалась на грани глубокой депрессии. Телезвезда рассчитывала на поддержку со стороны близких и родных, но те словно забыли про ее существование из-за навалившихся невзгод.
Нелли Ермолаева отметила, что с человеком все хотят общаться, когда он «находится на коне», и жизнь из него бьет ключом. Но если случаются неприятности, например, развод с супругом, с которым прожила три года и имеешь общего ребенка, то тебя словно не замечают. Кроме того, экс-участница реалити-шоу пояснила своим поклонникам, что за последнее время у нее сломался телефон, сорвался многообещающий проект, и умер домашний питомец. Все это не позволяет ей радоваться и усугубляет психическое состояние.

Однако подписчики Нелли Ермолаевой посоветовали ей не опускать руки и двигаться вперед. Они уверены, что перемены случаются к лучшему, и со временем все должно наладиться. Для телезвезды брак с владельцем московских ресторанов Кириллом Андреевым оказался вторым, до этого она находилась в отношениях с другим участником проекта «Дом-2» Никитой Кузнецовым.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева призналась, что из-за бракоразводного процесса с Кириллом Андреевым она оказалась на грани глубокой депрессии. Телезвезда рассчитывала на поддержку со стороны близких и родных, но те словно забыли про ее существование из-за навалившихся невзгод. Нелли Ермолаева отметила, что с человеком все хотят общаться, когда он «находится на коне», и жизнь […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика