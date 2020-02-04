Мнение: Подсчитали — прослезились

Росстат подвел итоги 2019 года. ВВП вырос на 1,3%.

Это — вдвое медленнее, чем в предыдущем году (2,5%).

Хорошенькое начало нацпроектов и догонялок с мировой экономикой! Шутки — шутками, а ведь это уже второй год четвертого срока Путина…

Почему замедлился рост — гадать не надо. Из-за увеличения налогов и сдерживания потребительского спроса (рост пенсионного возраста, резкое торможение потребкредитов и т. д.).

А вот ради чего все это было сделано? Чтобы минфин «заморозил» на своих счетах еще больше 3 трлн руб. (https://t.me/SerpomPo/5037)? Может, лучше все же было не делать этих крайне вредных глупостей?

Экономика беспощадна, она идиотизма властям не прощает. И на поток тупой пропаганды из телека не ведется…

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Росстат подвел итоги 2019 года. ВВП вырос на 1,3%. Это — вдвое медленнее, чем в предыдущем году (2,5%). Хорошенькое начало нацпроектов и догонялок с мировой экономикой! Шутки — шутками, а ведь это уже второй год четвертого срока Путина… Почему замедлился рост — гадать не надо. Из-за увеличения налогов и сдерживания потребительского спроса (рост пенсионного возраста, […]