Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20 тыс. человек

В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек, сообщил госкомитет по здравоохранению страны.

Около 2,8 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Число предполагаемых случаев заболевания превысило 23,2 тысячи.

Из больниц выписали 632 человека.

За сутки болезнь выявили у 3,2 тыс. человек, умерли 64 человека.

В провинции Хубэй (административный центр – Ухань, откуда и началось распространение коронавируса) заболели 13,5 тыс. человек, 414 стали жертвами коронавируса.

Напомним, в целях «предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции» Россией принято решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска.

РФ также приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем.

Все организованные российские туристы вернулись из Китая.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек, сообщил госкомитет по здравоохранению страны. Около 2,8 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Число предполагаемых случаев заболевания превысило 23,2 тысячи. Из больниц выписали 632 человека. За сутки болезнь выявили у 3,2 тыс. человек, умерли 64 человека. В провинции […]