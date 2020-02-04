Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20 тыс. человек

04.02.2020, 3:58, Новости дня

В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек, сообщил госкомитет по здравоохранению страны.

Около 2,8 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Число предполагаемых случаев заболевания превысило 23,2 тысячи.

Из больниц выписали 632 человека. 

За сутки болезнь выявили у 3,2 тыс. человек, умерли 64 человека. 

В провинции Хубэй (административный центр – Ухань, откуда и началось распространение коронавируса) заболели 13,5 тыс. человек, 414 стали жертвами коронавируса. 

Напомним, в целях «предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции» Россией принято решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска.

РФ также приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем.

Все организованные российские туристы вернулись из Китая.



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Последнее: В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек, сообщил госкомитет по здравоохранению страны. Около 2,8 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Число предполагаемых случаев заболевания превысило 23,2 тысячи. Из больниц выписали 632 человека.  За сутки болезнь выявили у 3,2 тыс. человек, умерли 64 человека.  В провинции […]

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