Мнение: Железный крест и китайские тепловизоры комбрига Марченко

О дополнительном заработке комбрига 28-й омбр ВСУ Марченко.

Железный крест и китайские тепловизоры комбрига Марченко

«Рыцарь Зимнего похода» вынес из «Айдара» не только нацистские «идеалы», но и склонность к криминальным схемам

Украинские каратели вновь проводят массированные артиллерийские налеты по жилому сектору Донбасса. Так, 3 февраля боевики украинских вооруженных формирований нанесли удар по западной окраине Донецка, в результате чего было разрушено два жилых дома.

Ни о какой случайности речи не идет – дома были расстреляны прямой наводкой из 73-миллиметровых гладкоствольных орудий «Гром» БМП-1.

Вскоре разведорганы НМ ДНР получили информацию, что эта варварская акция была выполнена по прямому указанию военного преступника, командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, давшего приказ подчиненным карателям на обстрелы Старомихайловки.

«В 10:20 украинские каратели из 28-й бригады по приказу военного преступника Марченко открыли прицельный огонь из вооружения БМП-1 по жилым домам Старомихайловки. Мирные жители были вынуждены прятаться в подвалах своих домов», — говорится в сообщении УНМ ДНР.

На первый взгляд, его действия могут показаться абсурдными. В самом деле – какого военного эффекта он рассчитывает добиться, разрушая жилье мирных граждан и убивая их?

Но полковник-убийца отягощает свою вину не просто так – такие налеты есть ни что иное, как средство устрашения, с помощью которого Марченко и его хозяева стремятся «очистить» землю Донбасса от его населения, чтобы впоследствии заселить ее «украинским элементом». Кроме того, с помощью таких акций они рассчитывают возбудить у населения ЛДНР недовольство руководством Народных Республик и вооруженными силами, которые, якобы, неспособны защитить их от ударов ВСУ.

В этом смысле Марченко не оригинален – аналогичные задачи преследуют и другие полевые командиры украинских вооруженных формирований. Однако этот комбриг делает это с особым рвением.

И это не случайно. Марченко – идейный нацист, пришедший на Одесскую мехбригаду с должности командира печально известного 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». Того самого, сформированного из нацистов-добровольцев, известных своими зверствами в отношении населения Донбасса, грабежами и мародерством.

О его кредо, между прочим, свидетельствует нынешняя эмблема 28-й бригады. По понятным причинам Марченко не сумел легализовать в качестве знака соединения столь популярный в «Айдаре» шеврон гренадерской дивизии палача Хатыни Оскара Дерливангера – две скрещенные гранаты-«толкушки» М24, – но сумел уйти от него недалеко.

Эмблему военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ украсил «Железный крест» в том виде, в каком он изображался на боевой технике гитлеровской Германии – прямой черный крест со светлым контуром.

Соответствующее решение о закреплении данной эмблемы за Одесской 28-омбр, которая теперь носит имя «Рыцарей Зимнего похода», было подписано начальником Генштаба ВСУ Хомчаком.

По мнению же Генштаба ВСУ, гитлеровская эмблема должна продемонстрировать преемственность поколений. Хотя использованное изображение вызывает вполне отчетливую и устойчивую ассоциацию именно с германской армией, геральдисты ВСУ связывают его с так называемым «зимним походом» — серией столкновений в конце 1919-начале 1920 годов остатков петлюровских банд с Красной Армией и Вооруженными Силами Юга России, после чего, собственно, петлюровщина и прекратила свое существование.

В честь этой «лебединой песни» УНР и была выпущена награда «Железный крест за Зимний поход». Крест не только названием, но и внешним видом напоминал одноименный символ германского милитаризма и вековечного «Дранг нах Остен». Соответственно, и нынешними украинцами он воспринимается без всякой привязки к мертворожденной Украинской народной республике.

В городе-герое Одессе, прославившейся отчаянным сопротивлением гитлеровцам и их союзникам, такую символику восприняли, мягко говоря, без энтузиазма.

Впрочем, есть мнение, что Марченко не случайно перевели именно на Одесскую мехбригаду, поскольку полагают, что комбриг-нацист в случае чего сможет навести порядок в «Жемчужине у моря» (известной своими антифашистскими настроениями), где и находится ППД бригады.

Впрочем, сегодня Марченко не сильно «козыряет» своим «айдаровским» прошлым, стараясь выглядеть не нацистским отморозком и беспредельщиком, а вполне респектабельным и законопослушным военачальником.

Сегодня он на голубом глазу заявляет: «Я категорически против контрабанды. Контрабанда на войне – это отвратительная торговля на крови и жизнях своих товарищей. Я на войне с 14-го года, мое отношение к контрабанде все знают. Поэтому с предложениями ко мне никто никогда не обращался. Знают, какие последствия будут для тех, кто предложит мне такое».

И это при том, что «вся Одесса говорит за» криминальные схемы Максима Марченко, который кормится не только от контрабанды. В самой бригаде военнослужащие говорят, что воруют все — и причем абсолютно всё подряд. И добавляют, что самое удобное — это разворовывать волонтерскую помощь, от которой на передовую попадают лишь ничтожные крупицы, все остальное «реализуется» командованием бригады. Задача облегчается тем, что в 28-й бригаде волонтерская помощь ни разу не оформлялись актами приема-передачи!

Впрочем, «ноги приделали» и оборудованию, поступившему в бригаду не от волонтеров, а по линии американской военной помощи.

9 апреля 2019 г. грузовое судно Sea Amazon под флагом Мальты доставило в порт Одессы из США 175 тонн вооружения. Одновременно с прибытием американского груза в Одессу в украинских СМИ появились сообщения о поставке большой партии современных средств связи, приборов ночного видения и тепловизоров из пакета американской военной помощи.

Также журналистам местных изданий удалось увидеть 35 армейских автомобилей типа «Хамви» — 15 санитарных и 20 боевых. Общая сумма поставки — $100 млн.

Позднее появилась информация, что значительная часть поставки была произведена в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты ВМФ Украины, а остатки распределили по другим воинским частям, в т.ч. и в 28 ОМБр ВСУ.

Первая же проверка выявила, что в самой 28-й мехбригаде полученные по линии помощи от США и тепловизоры и ноктовизоры (приборы ночного видения) вроде бы в наличии. Но только не американского производства, а китайского!

Иными словами, Марченко придумал элегантную схему — в ведомостях записывают американские дорогие «теплаки» и «ночники», за которые и расписываются командиры подразделений. Но вот по факту на руки получают китайскую реплику.

При этом самая минимальная стоимость одной единицы начинается от 50 тыс. грн (или около 130 тыс. рублей) — а для сравнения китайские аналоги, если так можно выразиться, купленные на AliExpress, начинаются с цены 5 тыс. грн. То есть в 10 раз дешевле! Вот и считайте, каков на выходе гешефт от такой махинации с подменой оптико-электронных систем.

При этом выявленная недостача «вешается» не на руководство бригады, а на командиров подразделений, принявших оборудование.

Вот такой вот «отец солдатам», борец с контрабандой и криминалом и «Рыцарь железного креста».

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/maksim-marchenko-kombrig-s-zheleznym-krestom/ — цинк

Его надо понять и простить — он как увидел платежки за газ, решил не продавать собаку, а продать американские тепловизоры.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: О дополнительном заработке комбрига 28-й омбр ВСУ Марченко. Железный крест и китайские тепловизоры комбрига Марченко «Рыцарь Зимнего похода» вынес из «Айдара» не только нацистские «идеалы», но и склонность к криминальным схемамУкраинские каратели вновь проводят массированные артиллерийские налеты по жилому сектору Донбасса. Так, 3 февраля боевики украинских вооруженных формирований нанесли удар по западной окраине Донецка, в […]