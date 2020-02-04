Коронавирус 2019-nCoV. В КНР умерло еще 64 человека, количество заболевших превысило 20 тысяч

К началу суток 4 февраля в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, составило 20 438 человек. Об этом говорится в сводке Национальной комиссии КНР по делам здравоохранения.

Количество смертельных исходов увеличилось на 64 (все – в провинции Хубэй, где находится очаг распространения вируса). Таким образом, в Китае от новой разновидности пневмонии скончалось уже 425 человек, подсчитали в комиссии.

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось в КНР на 3235 человек.

2788 жителей страны находятся в тяжелом состоянии.

С начала эпидемии 632 пациента полностью выздоровели и были выписаны, констатировали власти Китая.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

За пределами Китая на 3 февраля был зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: К началу суток 4 февраля в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, составило 20 438 человек. Об этом говорится в сводке Национальной комиссии КНР по делам здравоохранения. Количество смертельных исходов увеличилось на 64 (все – в провинции Хубэй, где находится очаг распространения вируса). Таким образом, в Китае от новой разновидности пневмонии скончалось уже 425 человек, подсчитали […]