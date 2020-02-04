«Проект» нашел у семьи главы «Ростеха» Чемезова недвижимость на Рублевке на 4 млрд рублей

Семья главы госкорпорации «Ростех» и бывшего сослуживца Владимира Путина по КГБ Сергея Чемезова владеет недвижимостью на Рублево-Успенском шоссе общей стоимостью почти 4 млрд рублей, сообщает издание «Проект» по результатам собственного расследования.

Согласно выписке из Росреестра, 74-летняя теща Чемезова Людмила Рукавишникова купила восемь гектаров земли в одном из самых дорогих районов Рублевки – в деревне Раздоры. На участке сейчас возводится большой особняк и есть множество строений поменьше. Стоимость этой земли «Проект» оценивает в 3 млрд рублей. По данным издания, Рукавишникова вряд ли могла бы позволить себе такие траты: она владеет несколькими бизнесами, но они либо убыточны, либо принесли незначительный доход.

У ее дочери, второй жены Чемезова Екатерины Игнатовой, журналисты нашли 47 соток в дачном поселке Жуковка-2. Стоимость этого участка достигает 233 млн рублей. У первой жены Чемезова Любови — 78 соток в Жуковке-3 и дом площадью около 580 квадратных метров. По оценкам «Проекта», только участок без построек на этой территории стоит 250 млн рублей.

Как и многие жены госчиновников, Екатерина Игнатова с 2004 года успешно занимается бизнесом и даже занимает 22-е место в рейтинге «25 богатейших женщин России 2019», составленном Forbes. Ее состояние оценивается в $180 млн.

35-летнему сыну Чемезова Александру принадлежат 29 соток в коттеджном поселке Жуковка-3 и дом площадью почти 690 квадратных метров, сообщает издание. Участок такой же площадью с домом сейчас можно купить за 440 млн рублей.

Сын Чемезова тоже бизнесмен, сейчас владеет рестораном ZOO Beer& Grill вместе с сыном замглавы «Ростеха» Дмитрием Артяковым и ресторатором Аркадием Новиковым.

Есть недвижимость на Рублевке и у первой жены Чемезова Любови. У нее 78 соток в Жуковке-3 и дом площадью около 580 кв. метров. Рыночная цена участка такой площади, без учета построек, превышает 250 млн рублей, сообщает издание.

Ранее об элитной недвижимости семьи Чемезова писал Фонд борьбы с коррупцией. По данным ФБК, глава «Ростеха» владеет квартирой в центре Москвы стоимостью 5 млрд рублей. Сам Чемезов подтвердил, что недвижимость действительно принадлежит ему, но настаивал, что «таких денег она не стоит».

Журналисты-расследователи международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) также нашли в испанской Каталонии полузакрытый поселок: несколько дорогих домов в нем принадлежат родственникам и окружению главы «Ростеха». Например, один из домов с участком 60 соток, по данным расследователей, принадлежит падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой. Эксперты оценивают его в 15 миллионов евро.

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Последнее: Семья главы госкорпорации «Ростех» и бывшего сослуживца Владимира Путина по КГБ Сергея Чемезова владеет недвижимостью на Рублево-Успенском шоссе общей стоимостью почти 4 млрд рублей, сообщает издание «Проект» по результатам собственного расследования. Согласно выписке из Росреестра, 74-летняя теща Чемезова Людмила Рукавишникова купила восемь гектаров земли в одном из самых дорогих районов Рублевки – в деревне Раздоры. […]