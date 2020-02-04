В Киеве суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Павла Шеремета

Печерский суд Киева оставил под арестом Юлию Кузьменко, одну из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Во время заседания у дверей суда проходила акция с требованием освободить Кузьменко.

Всего в деле трое подозреваемых: помимо детского хирурга Кузьменко это военнослужащий сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. С декабря 2019 года все трое находятся под арестом (для Дугарь была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста).

В украинской полиции настаивают, что доказательства вины подозреваемых неопровержимы: телефонные разговоры, переписка и экспертиза позволяют уверенно заявить, что именно Антоненко, Кузьменко и Дугарь накануне убийства Шеремета зафиксировали камеры наблюдения рядом с его домом.

По версии следствия, организатором убийства был Андрей Антоненко. Юлия Кузьменко подкладывала бомбу и приводила ее в действие, а Яна Дугарь выясняла, где рядом с домом установлены камеры. Однако адвокаты Кузьменко и Дугарь настаивают, что у их подзащитных есть алиби. Кузьменко, по словам ее адвоката, в момент взрыва находилась дома с семьей. Дугарь, как уверяет ее адвокат, находилась на дежурстве.

«Она находилась дома с мужем и ребенком – это подтверждается биллингом телефона мужа и ее. Это ее активность. Потому что сказали же, что она была не активна в телефоне. Я выложил скрины ее переписки, что около 9 часов вечера она была активна. Это посты, которые были раньше в фейсбуке, разговоры, GPS-трекер», – сказал адвокат Кузьменко Владислав Добош.

Более того, издание «Слідство.Інфо» обнаружило противоречия в экспертизах, на которые ссылается следствие.

«Слідство.Інфо», которое с самого начала расследует убийство нашего коллеги Павла Шеремета, получило результаты экспертизы, на которую ссылается министр Аваков. Этот документ не содержит однозначных выводов, что люди на видео и подозреваемые – те же самые лица. А одно из заключений, ссылаясь на плохое качество видео, не может идентифицировать женщину-киллера и детского хирурга как одного и того же человека», – рассказала журналистка Анна Бабинец.

Еще в 2016 году следователи провели экспертизу, которая установила, что рост подозреваемого мужчины приблизительно 170 см. Рост Андрея Антоненко, по его словам, 180 сантиметров. По информации «Украинской правды», эта экспертиза отсутствует в материалах дела, которые передали в суд. Глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко говорит, что ничего удивительного в том, что доказательства следствия ставят под сомнение, нет.

Первого февраля бывшая пресс-офицер полка МВД «Днепр-1» Василиса Мазурчук опубликовала переписку с этим же Артемом Шевченко. В этой личной переписке глава департамента МВД намекает, что к убийству журналиста Шеремета могла быть причастна контрразведка Службы безопасности Украины.

«Ваши друзья опера-контрики накосячили, втянули ребят в мокрое и кинули нам расследовать – какого черта? Сами бы свое черное расследовали бы, переквалифицировали на 258-ю – теракт – и вперед», – якобы написал Шевченко.

В этой же переписке глава департамента коммуникаций МВД называет убитого журналиста «русским агентом Шереметом». Мы обратились к самому Шевченко с просьбой прокомментировать эту переписку, он ответил так:

«Я не мог бы никак это прокомментировать, поскольку распространенное ею является неизвестной степени достоверности и имеет, по ее же словам, характер частного, а не официального общения», – написал он.

В интервью «Интерфакс-Украина» 30 января генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что собранных доказательств недостаточно для передачи дела в суд, и потребовал от следствия сбора дополнительных доказательств.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года, в его машине сработало взрывное устройство.

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