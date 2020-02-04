Газпром снизил транзит газа через Украину

Газпром снизил транзит газа через Украину

04.02.2020, 3:37, Новости дня

В январе транзит газа через Украину в Европу снизился на 70%, свидетельствуют данные Газпрома.

Объем транзита упал до 2,65 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

При этом руководитель «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что транзит составил 2,55 млрд кубометров.

Однако, как сообщил Макогон, в соответствии с условиями контракта поставки оплачены из расчета 5,518 млрд кубометров. Макогон заявил, что «оплаченные мощности использованы на 46%».

30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.



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Последнее: В январе транзит газа через Украину в Европу снизился на 70%, свидетельствуют данные Газпрома. Объем транзита упал до 2,65 млрд кубометров, передает РИА «Новости». При этом руководитель «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что транзит составил 2,55 млрд кубометров. Однако, как сообщил Макогон, в соответствии с условиями контракта поставки оплачены из расчета 5,518 млрд […]

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