Дэвид Крамер: поддержка США Киеву и Минску важна

Научный сотрудник Международного Университета штата Флорида и бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека в администрации Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер (David J. Kramer, Florida International University) считает, что хотя время для визита в Украину госсекретаря Майка Помпео оказалось не самым лучшим, выражение поддержки стране со стороны США чрезвычайно важно. Последнее остается значительным и в отношении Беларуси, однако Вашингтон не должен забывать о нарушении прав человека в стране. Сохранение политических свобод должно быть приоритетом и в политике США в отношении стран Центральной Азии, заявил Дэвид Крамер в интервью Русской службе «Голоса Америки».

Валерия Егисман: Как вы оцениваете прошедший визит госсекретаря Майка Помпео в Украину, в частности в плане выбранного для этого времени? Что вы думаете о высказанной госсекретарем США поддержки Киеву?

Дэвид Крамер: Я думаю, что во время своего визита госсекретарь Помпео сказал правильные вещи, заверяя Киев о наличии поддержки и интереса со стороны США. По большей части визит Помпео в Украину, включая посещение мемориала («Стена памяти погибших за Украину») и встречу с главой новой церкви Украины, был позитивным – насколько он мог таким быть. Помпео отправился в Украину в очень неловкое время, когда та оказалась втянута в процесс импичмента, и в отношении которой со стороны Соединенных Штатов высказывалось много критики, в том числе и со стороны президента Трампа. Оказался вовлеченным в скандал перед своим отъездом и сам Помпео: когда репортер Национального общественного радио, NPR, задала госсекретарю вопросы об Украине, в том числе не считает ли он, что должен извиниться перед послом Мари Йованович, Помпео буквально «взорвался», заявив репортеру, что неужели тот думает, что американцы заботятся об Украине.

Тем не менее во время своего визита Помпео продемонстрировал, что озабочен Украиной, по крайне мере, если основываться на его заявлениях. Но, я думаю, что украинским чиновникам должно быть несколько неловко и непросто иметь дело с должностными лицами из администрации США, учитывая все вышесказанное. Украине сегодня нужна вся помощь, которую она может получить. Когда ее президент, набравший 73 процента голосов, пытается делать правильные вещи, он хочет, чтобы Соединенные Штаты поддержали его в этом.

В.Е.: С вашей точки зрения, оправдал ли этот визит ожидания украинской стороны? Например, есть некоторые украинские голоса, которые говорят, что со стороны США можно видеть уменьшение новых инициатив.

Д.К.: Я думаю, что, по большей части, украинцы остались довольны, но, вероятно, были разочарованы тем, что Помпео не озвучил приглашения Зеленскому со стороны президента Трампа в ближайшее время посетить Вашингтон. Но, как я уже отметил, Помпео сказал правильные вещи о твердой поддержке Соединенными Штатами Украине, притом отметив о поддержке во время войны – не просто противостояния с Россией, а именно войны, а также высказал поддержку усилиям Украины в борьбе с коррупцией и дальнейшей демократизацией страны. Но опять-таки, над всем этим висит попытка, по крайне мере, адвоката президента США Руди Джулиани, вовлечь Украину во внутреннюю политику США. Это то, чего украинцы не хотят, особенно в свете того, что поддержка Украине была основана на двухпартийном консенсусе.

Надо отметить, что слушания по импичменту стали достаточно прискорбным фактом в том плане, что мы видели членов Конгресса, почти все с республиканской стороны, безосновательно обвинявших Украину во вмешательстве в выборы 2016 года. И мы видим, что ряд республиканцев в Конгрессе продолжает поддерживать эти необоснованные мифы. Один из свидетелей во время слушаний заявлял, что это – пропаганда Кремля, нарратив которой закрепляется в Вашингтоне, в том числе со стороны адвоката президента, кто очернял отношения между Соединенными Штатами и Украиной. В этом плане, мнение о Соединенных Штатах не так позитивно, как раньше. Тем не менее, стоит отметить, что, как и подчеркнул госсекретарь Помпео, администрация Трампа действительно оказала военную помощь Украине и обеспечила летальным оружием, чего не делала предыдущая администрация. Трамп продолжил эту поддержку и поставку противотанковых ракет «Джавелин» и другой военной техники, необходимой Украине. Но вся политическая ситуация стала намного сложнее, чем следовало бы. Поэтому крайне важно, что Соединенные Штаты сейчас продемонстрировали интерес и поддержку Украине.

В.Е.: Госсекретарь Майк Помпео стал самым высокопоставленным чиновником США за последние два десятилетия, посетившим Беларусь. Как вы оцениваете отношения между США и Беларусью сегодня?

Д.К.: Джон Болтон (бывший советник по национальной безопасности президента США) также посещал Беларусь в рамках своей поездки по региону в августе прошлого года, но да, визит госсекретаря, это самый высокий уровень, если я не ошибаюсь, с 1994 года. Тот факт, что госсекретарь Помпео посетил Беларусь, сигнализирует о наличии американских интересов и поддержки страны. Он сделал попытку объяснить, что перед Минском не стоит выбора «или Россия, или США». Стоит отметить, что Лукашенко мастерски лавирует между Россией и Западом на протяжении многих лет, и крайне важно, что США выразили поддержку суверенитету Беларуси и ее территориальной целостности в момент, когда Минск сталкивается с растущим давлением Москвы из-за идеи создания союзного государства. При этом также важно, чтобы США не демонстрировали личную или политическую поддержку Лукашенко безоговорочно. На сегодняшний день он дольше любого другого лидера в Европе управляет свой страной. Его послужной список в вопросе прав человека все еще довольно ужасен, и США вводили санкции в отношении режима Лукашенко. Ситуацию с правами человека в Беларуси нельзя забывать, и Помпео ее упоминал. Но мы должны убедиться в том, что этот вопрос не будет упущен из виду, особенно на фоне протестов и последовавших арестов тех, кто выступал против белорусско-российских переговоров.

В.Е.: Может ли ситуация с правами человека в Беларуси улучшиться, особенно в свете некоего разворота Лукашенко в сторону Запада?

Д.К.: Конечно, он мог бы улучшить эту ситуацию, но я думаю, что вряд ли так будет. В этом году будут выборы – так называемые выборы – которые, скорее всего, приведут к новому президентскому сроку для него. Лукашенко является президентом с 1994 года, и он позаботился о том, чтобы любые серьезные угрозы ему были устранены, люди арестованы и подвергнуты преследованиям. Поэтому тот факт, что Лукашенко, скорее всего, будет у власти еще один срок, должен вызывать опасения сам по себе. Но Беларусь, без сомнений, важная страна. В этом плане, предложение о предоставлении энергетической помощи со стороны Помпео было хорошей идеей, и свидетельствует о прямой и ощутимой помощи, которую Соединенные Штаты могут оказать. Но нам нужно быть несколько осторожными, когда дело касается Лукашенко. Если мы не будем заметать прошлое и нынешние проблемы под ковер, то, я думаю, взаимодействие с Беларусью является положительным моментом.

В.Е.: Госекретарь Помпео также посетил Казахстан и Узбекистан, и участвовал в инициативе C5+1 между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами. Можно ли говорить о возвращении США в регион?

Д.К.: Я не стал бы описывать это как возвращение Соединенных Штатов в регион. Думаю, что Вашингтон сегодня придерживается политики уменьшения зарубежного присутствия, и не только в этом регионе, но и во всем мире в целом. Когда речь заходит о Центральной Азии, нет сомнений в том, что здесь существует конкуренция за влияние, в первую очередь между Россией и Китаем. Этот регион остается важным, в частности из-за Афганистана. Для Соединенных Штатов важно оставаться там игроком, и в этом плане визит Помпео, конечно, важен.

Однако надо отметить, что политическая ситуация и ситуация с правами человека там далеко не идеальны. Узбекистан добился некоторого прогресса с тех пор, как умер президент Каримов. Этого нельзя сказать о Казахстане, в частности, с тех пор, как Назарбаев перешел с поста президента на новую должность (глава Совета безопасности Казахстана). Так что, Соединенные Штаты при взаимодействии с лидерами этих стран, должны говорить о гражданском обществе, необходимости разрешить политическую конкуренцию и свободу прессы. Эти ценности должны оставаться главными принципами политики США в отношении этого региона.

Валерия Егисман (Valeria Jegisman) Журналист «Голоса Америки». До этого работала в международных неправительственных организациях в Вашингтоне и Лондоне, в русскоязычной версии эстонской ежедневной газеты “Postimees” и в качестве пресс-секретаря МВД Эстонии. Интересы — международные отношения, политика, экономика Подписка

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