Мнение: О безболезненном способе добавить людям по 10% пенсии

Это и правда сравнительно безболезненный для российского бюджета способ. К тому же не требующий нарушать бюджетное правило или потрошить забюджетные резервные фонды. Достаточно нескольких несложных действий и трёх-четырёх месяцев времени, чтобы найти источник денег, которых окажется достаточно для заявленного 10%-го повышения.
Всё действительно просто…
Смотрим на весьма красноречивую инфографику.
Российский Пенсионный фонд – это действительно монстр. В пересчёте на численность населения или только пенсионеров, он входит в тройку самых крупных на планете. А его сотрудники занимаются главным образом проверкой бумажек, а также многоступенчатыми расчётами. Ну и собственные нужды обслуживают – отпуска, льготы, социальные пакеты, бухгалтерия. Всё как в любой бюрократической конторе.
При этом чрезвычайно раздутый штат ПФР – прямое следствие хаоса в нашем пенсионном законодательстве, больше напоминающем лоскутное одеяло. Достаточно сказать, что в некоторых случаях до сих пор применяются постановления Совнаркома СССР и ВСНХ. Да и сами пенсионные правила усложняются год от года, причём бестолково.
А ведь одно только сокращение численности тех, кто выполняют функции сканера и калькулятора, вдвое, дало бы экономию в десятки миллиардов рублей. Чего хватило бы для ежегодных дополнительных выплат пенсионерам в размере 1,4 тыс. руб. Как раз эквивалентно примерно 10% средней #пенсии.
Может, пора взять в руки шашку?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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