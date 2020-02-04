У известного американского радиоведущего обнаружен рак легких

Ведущий консервативного ток-шоу Раш Лимбо объявил, что недавно ему был поставлен диагноз «прогрессирующий рак легких», но он планирует продолжать вести свою программу «настолько нормально и компетентно», насколько может, пока проходит лечение.

69-летний Лимбо заявил в эфире, что впервые понял, что с ним что-то не так после того, как у него началась одышка. По его словам, диагноз был подтвержден 20 января двумя разными медицинскими учреждениями.

Лимбо заявил, что будет отсутствовать в эфире в течение «следующих нескольких дней, пока мы определимся с курсом лечения».

Лимбо был ведущим голосом правых и критиком левых с тех пор, как его шоу вышло впервые вышло в эфир в 1985 году. Это произошло на фоне революции в Республиканской партии, олицетворением которой являлся Рональд Рейган, изменивший ее политическое движение. Лимбо назвал 40-го президента США «величайшим президентом 20-го века».

Поддерживая провокационный, популистский бренд социального и политического консерватизма, Лимбо имеет огромное влияние на свою 20 миллионную аудиторию

Ведущий консервативного ток-шоу Раш Лимбо объявил, что ему поставлен диагноз «прогрессирующий рак легких», но он планирует продолжать вести свою программу «настолько нормально и компетентно», насколько может, пока проходит лечение.

69-летний Лимбо заявил в эфире, что впервые понял, что с ним что-то не так после того, как у него началась одышка. По его словам, диагноз был подтвержден 20 января двумя разными медицинскими учреждениями.

Лимбо заявил, что будет отсутствовать в эфире в течение «следующих нескольких дней, пока мы определимся с курсом лечения».

Лимбо был ведущим голосом правых и заклятых врагом левых с тех пор, как его шоу вышло впервые вышло в эфир в 1985 году на фоне революции в Республиканской партии, олицетворением которой являлся Рональд Рейган, изменивший ее политическое движение. Лимбо назвал 40-го президента США «величайшим президентом 20-го века».

Поддерживая провокационный, популистский бренд социального и политического консерватизма, Лимбо имеет огромное влияние на свою 20 миллионную аудиторию – которую он называет «кивающими головами» – во время трехчасовой ежедневной трансляции на 600 радиостанциях по всей территории Соединенных Штатов.

Критики, например, бывший сенатор и комик Эл Франкен, написавший книгу под названием «Раш Лимбо – большой толстый лжец» – подвергают радиоведущего критике как одиозную личность, которая постоянно искажает факты.

Тем не менее, успех Лимбо помог сформировать повестку дня Республиканской партии в средствах массовой информации и породил волну консервативных комментаторов на радио, телевидении и в Интернете, среди которых Билл O’Рейли, Шон Хэннити, Гленн Бек и Алекс Джонс.

Привлекательность Лимбо связывают с его дерзкой, красочной манерой ведения передач, в которых он поддает нападками либералов.

Он придумал термин «феминацистки», чтобы унижать женские правозащитные группы, и неоднократно делал гомофобные заявления.

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