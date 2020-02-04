Коронавирус 2019-nCoV: число инфицированных в Китае превысило 20 тысяч

По информации Государственного комитета по здравоохранению КНР, по состоянию на вторник, 4 февраля, в Китае количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 20,4 тысячи, число жертв — 425.

Подозрения на заражение новым коронавирусом имеются в отношении более чем 23,2 тысячи жителей страны, передает ТАСС.

По сравнению с минувшими сутками количество заболевших в КНР выросло на 3,2 тысячи, число летальных случаев — на 64. Состояние почти 2,8 тысячи заболевших оценивается как тяжелое, 171,3 тысячи человек находятся в карантине.

Более половины числа инфицированных — 13,5 тысячи — приходится на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань стал очагом распространения эпидемии. Далее по данному показателю следуют провинции Гуандун (725 зараженных), Чжэцзян (724), Хэнань (566), Хунань (521) и Аньхой (408). В Пекине подтверждено 212 случаев заражения пневмонией, в Шанхае этот диагноз поставлен 203 жителям.

Как сообщалось, в конце декабря минувшего года власти КНР 2019 года зафиксировали в городе Ухане вспышку вызванной новым коронавирусом пневмонии. Помимо Китая, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе, в России. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку этого заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Источник: Вести

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