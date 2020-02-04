Ученые рассказали о столкновениях тигровых акул и кораблей в результате «морских ДТП»

Ученые рассказали о столкновениях тигровых акул и кораблей в результате «морских ДТП»

04.02.2020, 3:04, Разное

Австралийские исследователи обнаружили у тигровых акул раны, свидетельствующие о столкновениях обитателей океанов с торговыми судами. В результате этих инцидентов происходит своеобразное «морское ДТП».
В течение пяти лет исследователи вели наблюдение за тигровыми акулами в районе кораллового рифа Нингалу, находящегося в Индийском океане. За это время они сделали более 900 фотоснимков. На некоторых изображениях эксперты увидели у акул различные травмы, которые могли появиться после столкновения с кораблями.

Часто тигровые акулы плавают вблизи поверхности воды в тех местах, где проложены корабельные маршруты. Ученые попросили морские компании принять во внимание это обстоятельство и по возможности изменить пути судов, чтобы сохранить популяцию тигровых акул и сократить количество «морских ДТП».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россия отложила проведение ежегодного инвестиционного форума в Сочи, который должен был состояться на следующей неделе из-за опасений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении правительства: «В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика