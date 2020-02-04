Ученые рассказали о столкновениях тигровых акул и кораблей в результате «морских ДТП»

Австралийские исследователи обнаружили у тигровых акул раны, свидетельствующие о столкновениях обитателей океанов с торговыми судами. В результате этих инцидентов происходит своеобразное «морское ДТП».
В течение пяти лет исследователи вели наблюдение за тигровыми акулами в районе кораллового рифа Нингалу, находящегося в Индийском океане. За это время они сделали более 900 фотоснимков. На некоторых изображениях эксперты увидели у акул различные травмы, которые могли появиться после столкновения с кораблями.
Часто тигровые акулы плавают вблизи поверхности воды в тех местах, где проложены корабельные маршруты. Ученые попросили морские компании принять во внимание это обстоятельство и по возможности изменить пути судов, чтобы сохранить популяцию тигровых акул и сократить количество «морских ДТП».
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