Началось производство С-400 для Индии

Началось производство С-400 для Индии

04.02.2020, 2:58, Новости дня

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400, предназначенных для Индии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Мантуров заверил, что Индия получит российские ЗРК «в сроки, предусмотренные контрактом». Он сообщил, что «в целом все обязательства», принятые сторонами, «выполняются в полном объеме». Мантуров отметил, что речь идет и об обязательствах по оплате. 

Кроме того, он сообщил, что «идет работа и по созданию учебного центра в Индии», передает РИА «Новости».



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