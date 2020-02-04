Перерасчет субсидий из-за отделения услуги по распределению газа в феврале пройдет автоматически – Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины в феврале доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически. Об этом замминистра соцполитики Виталий Музыченко сообщил 3 февраля, информирует пресс-служба правительства.

«Мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращения граждан», – сказал он.

Получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, так как Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 24 декабря 2019 года утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа.

Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно и определяется по формуле: потребленный за последний год объем газа делят на 12 месяцев и умножают на специальный тариф на доставку; этот тариф в каждом регионе разный, объясняла ТСН координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.

Вопрос отделения услуги по распределению газа обсуждался на совещании по тарифам у президента Владимира Зеленского 31 января. Так, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время совещания заявил, что появление новой платежки предусмотрено законом о проведении анбандлинга.

«Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся, как страна, анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика», – говорил Тарасюк.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил 3 февраля, что Кабмин и НКРЭКУ работают над созданием одной платежки, в которой будут «правильно» отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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