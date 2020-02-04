«Качай или плати». «Газпром» в январе более чем в два раза переплатил за транзит газа через украинскую ГТС

«Качай или плати». «Газпром» в январе более чем в два раза переплатил за транзит газа через украинскую ГТС

04.02.2020, 2:30, Новости дня

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины в январе 2020 года составил 2,55 млрд м³, при том, что по условиям нового контракта компания «Газпром» оплатила поставки из расчета 5,518 млрд м³. Об этом 3 февраля сообщил в Facebook глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

«Оплаченные мощности использованы на 46%», – констатировал он.

Согласно оперативным данным транзит в январе составил 2,548 млрд м3.Услуги оплачены из расчёта 5,518 млрд м3.Оплаченные мощности использованы на 46%.

Posted by Sergiy Makogon on Pühapäev, 2. veebruar 2020

«Газпром» на своем сайте утверждает, что перекачал через границу Украины 2,65 млрд м³.

Издание РБК полагает, что разница объясняется поставками газа на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей; этот учет в Киеве не ведут.

Несмотря на сокращение поставок газа в Европу, «Газпром» вынужден оплачивать весь заявленный к транзиту объем по условию «качай или плати», что составляет около $175 млн в месяц, пишет издание.

По сравнению с январем 2019 года сокращение объема транзита через украинскую ГТС составило почти 70%: год назад было перекачано с 8,065 млрд м³.

Эксперты РБК объясняют падение объемов транзита теплой европейской зимой, высоким уровнем отбора газа из подземных хранилищ газа в Европе, а также переориентацией части поставок на новый морской газопровод «Турецкий поток».

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа истек 31 декабря 2019 года.

30 декабря 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

«Газпром» выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, при этом российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Транзит российского газа в Европу через территорию Украины в январе 2020 года составил 2,55 млрд м³, при том, что по условиям нового контракта компания «Газпром» оплатила поставки из расчета 5,518 млрд м³. Об этом 3 февраля сообщил в Facebook глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. «Оплаченные мощности использованы на 46%», – констатировал он. Согласно оперативным данным транзит […]

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