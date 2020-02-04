«Они смотрели друг на друга с обожанием»: в сети обсуждают воссоединение Ирины Шейк и Брэдли Купера на афтепати BAFTA

Вчера в лондонском Альберт-Холле состоялась 73-я ежегодная церемония вручения премий BAFTA. В тот вечер по красной дорожке прошлись и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, и Хоакин Феникс, и Лили-Роуз Депп. Словом, все главные светские персонажи современности. Продолжилось чествование лауреатов на различных афтепати. Одной из самых громких стала вечеринка британского Vogue, которая собрала под одной крышей Викторию Бекхэм, Шарлиз Терон, Амелию Виндзор, Николь Шерзингер, Марго Робби, Элли Голдинг, Кортни Лав и многих других знаменитостей.

Отметилась своим появлением и Ирина Шейк. В тот вечер ей компанию составил дизайнер и близкий друг Риккардо Тиши. Изначально на фотографиях с афтепати не было и следа ее экс-бойфренда Брэдли Купера, из-за чего СМИ решили, что он обошел эту вечеринку стороной во избежание встречи с моделью и матерью его дочери Леи. Однако такие выводы оказались преждевременными.

Британский Vogue сильно всех удивил, опубликовав несколько часов назад новые кадры с минувшей вечеринки. На одном из них Ирина Шейк позирует со своим вчерашним спутником Риккардо Тиши. А вот на другом она стоит между главным редактором британского Vogue Эдуардом Эннинфулом и… Брэдли Купером! Пользователи в комментариях разделились на два лагеря: одни практически умерли от счастья, увидев любимых вместе спустя 7 месяцев после разрыва, другие же начали искать в снимке признаки фотошопа. Однако ни то, ни другое неправда — фото хоть и настоящее, но модель и актер не встречаются. Хотя один из гостей вечеринки и свидетель их общения сказал, что «они смотрели друг на друга с невероятным теплом и даже обожанием». Кто знает, возможно, это только первый шаг к примирению звездных родителей.

Всех гостей афтепати BAFTA смотрите здесь. Эдуард Эннинфул, Ирина Шейк и Брэдли Купер

Напомним, на днях Ирина дала откровенное интервью как раз британскому Vogue. В нем она впервые прокомментировала роман с Купером, с которым рассталась летом 2019-го после четырех лет отношений. У них есть дочь Лея, которой в этом году исполнится три года.

В отношения ты привносишь все лучшее и худшее, что в тебе есть. Такова человеческая природа. Два прекрасных человека необязательно станут хорошей парой. Жизнь без «Б» — это новый опыт. Сложно быть матерью-одиночкой, работающей женщиной и кормильцем семьи. Поверьте, случаются дни, когда я просыпаюсь и думаю: «Боже, я не знаю, что делать, я разваливаюсь на части,

— откровенничала Шейк.

Ирина Шейк и Риккардо Тиши Модель Victoria’s Secret Джордан Данн с помолвочным кольцом Эдуард Эннинфул и Марго Робби Беременная Джоди Тернер-Смит Элла Балинска Флоренс Пью

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Последнее: Вчера в лондонском Альберт-Холле состоялась 73-я ежегодная церемония вручения премий BAFTA. В тот вечер по красной дорожке прошлись и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, и Хоакин Феникс, и Лили-Роуз Депп. Словом, все главные светские персонажи современности. Продолжилось чествование лауреатов на различных афтепати. Одной из самых громких стала вечеринка британского Vogue, которая собрала под одной крышей […]