Ошибочка вышла: Дональд Трамп перепутал штаты, поздравляя победителей «Суперкубка»

Дональд и Мелания Трамп внимательно следили за исходом главной спортивной схватки этой зимы — «Суперкубка», ставшего финальным матчем за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Накануне старта поединка Дональд и Мелания устроили вечеринку Super Bowl LIV в своем поместье во Флориде, а как только игра завершилась, президент вышел на связь в Twitter, чтобы поздравить победителей и всех, кто за них болел.

Поздравляю «Канзас-Сити Чифс» с великолепной игрой и фантастическим камбэком, совершенным под огромным давлением. Вы отлично представляли великий штат Канзас и, по сути, все США,

— написал Трамп в Twitter.

Пользователи тут же указали президенту на ошибку: команда «Канзас-Сити» базируется в одноименном городе, который находится в штате… Миссури. Уже через несколько минут пост был удален, но слово, тем более во всемирной паутине, обратно не воротишь.

Впрочем, упрекать президента в грубой невежести не стоит. Разве что в том, что Дональд не является ярым фанатом американского футбола и не смотрел внимательно «Суперкубок». В США существуют два города с одинаковым названием Канзас-Сити, которые представляют разные штаты. Один расположен в штате Канзас, второй — штате Миссури.

Дональд Трамп с супругой Меланией накануне «Супербоула»

Подобные казусы в Twitter у Трампа случаются не первый раз. Так, в 2018 году президент поздравил со свадьбой внучку Елизаветы II принцессу Евгению, но ошибся с датой. Твит Трампа тут же подняли на смех и напомнили Дональду, что это была еще одна свадьба королевской семьи, на которую он не был приглашен. Так что дату помнить тут в общем-то и необязательно.

Общественность давно посмеивается над зависимостью Дональда Трампа от соцсетей. Так, за несколько дней до инаугурации Трампа ряд пользователей Twitter, Instagram и Facebook жаловались на появление в их ленте рекламных постов с призывом зарегистрироваться на сайте Трампа для того, чтобы получить бесплатные билеты на инаугурацию, пишет издание Mashable. Осенью 2017-го одному из сотрудников Twitter выпал шанс «насолить» надоевшему президенту-блогеру, и он, узнав о своем увольнении, удалил профиль Трампа. Через 11 минут аккаунт был восстановлен, а руководство соцсети опубликовало свои извинения.

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