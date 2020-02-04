Прокуратура направила в суд ходатайство о принудительном лечении Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве

3 февраля прокуратура Киева направила в Днепроский районный суд Киева ходатайство о принудтительном применении мер медицинского характера для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в столице, проинформировала пресс-служба ведомства.

«Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что человек в момент совершения инкриминируемых ему преступлений по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось», – сказано в релизе.

Белько нуждается в принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, «что исключало бы его опасное поведение», подчеркнули в прокуратуре.

18 сентября 2019 года в полиции сообщили, что мужчина на мосту Метро в Киеве стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Движение авто и поездов перекрывали, полиция провела спецоперацию. Мужчину задержали. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что операция прошла «без единого выстрела», никто не пострадал. Глава столичной полиции Андрей Крищенко рассказал, что задержанный не выдвигал никаких конкретных требований.

Угрожавшим оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько – бывший военный, участник антитеррористической операции на Донбассе.

Следователи сначала квалифицировали инцидент как подготовку к теракту. 19 сентября Крищенко сказал, что Белько не будут объявлять подозрение в подготовке теракта, так как у него не было при себе взрывоопасных предметов и он не пытался подорвать мост. Действия Белько квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда говорила, что Белько «только хотел привлечь внимание». Экс-военный сообщил, что у него были проблемы с трудоустройством, с деньгами и сложности личного характера.

20 сентября Днепровский районный суд отправил Белько под арест с альтернативой залога в 288 150 грн. В ходе заседания министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, нардеп от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич и командир спецподразделения КОРД Николай Путий заявили, что готовы взять его на поруки, однако суд отклонил эти ходатайства. Зинкевич утверждала, что ему необходимо срочное лечение. За Белько никто не внес залог. 20 января 2020 года суд решил перевести его в психиатрическое учреждение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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