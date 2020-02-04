Олег Знарок: трудно играть, когда у соперника ноль удалений

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против СКА. По мнению наставника красно-белых, его подопечные оставили много эмоций в предыдущей встрече с "Динамо".

"Тяжело играть, когда ноль удалений у соперника. Спросите у ответственных, почему так. Третий период получился, надо было так играть с первого периода. Два сложных матча подряд. После игры с "Динамо" оставили много эмоций", – цитирует Знарка РИА Новости.

Напомним, что СКА обыграл "Спартак" в гостях со счетом 1:0, впервые в сезоне добившись победы над красно-белыми.

Источник: Вести

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Последнее: Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против СКА. По мнению наставника красно-белых, его подопечные оставили много эмоций в предыдущей встрече с "Динамо". "Тяжело играть, когда ноль удалений у соперника. Спросите у ответственных, почему так. Третий период получился, надо было так играть с первого периода. […]