За сутки коронавирус унес жизни еще не менее 64 человек

По последним данным, в китайской провинции Хубэй число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV возросло до 13522, число летальных случаев — до 414.
В течение прошедших суток в провинции Хубэй зарегистрировано 2345 новых случаев заражения, от вызванного новым коронавирусом заболевания скончались 64 человека, сообщает ТАСС.
Как сообщалось, в конце декабря минувшего года власти КНР зафиксировали в городе Ухань (провинция Хубэй) вспышку пневмонии. Помимо Китая, где к настоящему моменту общее число инфицированных превысило 19,5 тысячи, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе, в России. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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