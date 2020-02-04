Алена Водонаева считает, что власти ее травят: «Меня, как котенка, макнули в лужу»

Алена Водонаева считает, что власти ее травят: «Меня, как котенка, макнули в лужу»

04.02.2020, 2:04, Разное

После высказывания Алены Водонаевой на тему материнского капитала в Госдуме предложили ее оштрафовать. Сама телеведущая считает, что ее «травят, и как котенка, макнули в лужу».
Не все в РФ радостно восприняли заявление президента Владимира Путина об увеличении материнского капитала. Так, теледива Алена Водонаева, высказывая свое мнение относительно такой инициативы, в оскорбительном тоне высказалась о гипотетических получателях пособий при рождении ребенка. Слова экс-участницы реалити-шоу восприняли в штыки многие в стране, возмутил ее спич и народных депутатов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, модель должна заплатить штраф в размере ста миллионов рублей. Гораздо жестче охарактеризовал высказывание экстравагантной красавицы Виталий Милонов.

Сейчас бывшая участница «Дома-2» откровенно пояснила о своих чувствах из-за, как ей кажется, травли, организованной против нее. Со слов ведущей, ее удивила такая волна негатива, который она считает проявлением сексизма. По ее мнению, поскольку она не является чиновницей, не работает в системе власти, то не обязана «следить за языком». Реакцию общества модель сравнила с «маканием котенка в лужу», так как ее жизнь после опрометчивого высказывания была перевернута на 180 градусов.

Также Водонаева отметила перемену собственного мировоззрения. После развода с возлюбленным ей стало проще, и, как уверяет селебрити, она почувствовала, что может быть сильнее любого мужчины. Уже в 2020 году, осенью, знаменитость намерена поступить в МГУ, а также продвигать собственный канал в YouTube.



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Последнее: После высказывания Алены Водонаевой на тему материнского капитала в Госдуме предложили ее оштрафовать. Сама телеведущая считает, что ее «травят, и как котенка, макнули в лужу». Не все в РФ радостно восприняли заявление президента Владимира Путина об увеличении материнского капитала. Так, теледива Алена Водонаева, высказывая свое мнение относительно такой инициативы, в оскорбительном тоне высказалась о гипотетических […]

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