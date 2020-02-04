Svenska Dagbladet — арктическая гонка России, США и Китая создаёт проблемы в сфере безопасности

Растущий интерес к Арктике и её богатствам со стороны США, РФ и Китая всерьёз осложняет ситуацию в области безопасности для Швеции и её соседей, предупреждает Svenska Dagbladet. По мнению автора, скандинавские страны должны осознать, что в случае конфликта они могут «пасть жертвой военно-стратегических амбиций крупных держав». Поэтому лучший путь для них — это, вероятно, сотрудничество, отмечается в статье.



Reuters

Арктическая гонка между США, Россией и Китаем уже в ближайшие годы угрожает создать большие проблемы в сфере безопасности, пишет Svenska Dagbladet. Когда американский президент Дональд Трамп в прошлом году объявил о стремлении «выкупить» Гренландию у Дании, многие были удивлены, а некоторые причислили это к очередной характерной для него «спонтанной инициативе», никак не связанной с долгосрочной стратегией, отмечается в статье. Однако в данном случае это вряд ли была случайность, подчёркивает автор: «Покупка Гренландии серьёзно укрепила бы основания Америки для претензий на влияние в Арктике, особенно учитывая, что эта страна очень сильно расширила бы свои арктические территории, которые сегодня у неё представлены «только» Аляской».

Если в 2000-е годы США сравнительно мало интересовались Арктикой, то в последнее время этот регион привлекает всё больше внимания не только РФ и Китая, но и американцев, говорится в статье. Этому посвящено, в частности, и исследование Института тотальной обороны «Тенденции в Арктике: последствия и проблемы для Швеции», выпущенное под руководством эксперта Никласа Гранхольма. В нём рассматривается, как американцы относятся к ряду важных вопросов и аспектов в регионе — например, к морскому праву, свободе перемещения, климатическим изменениям и энергетическим проблемам, а также уделяется внимание тому, как военно-стратегические задачи могут повлиять на позицию США и их отношения с другими странами.

Всё это, точно так же, как и действия РФ и Китая, отражается на безопасности Швеции и её соседей, поясняет автор. Хотя Арктика пока не относится к числу важнейших вопросов американской повестки дня, но тенденция такова, что США придают этому региону всё большее значение, говорится в статье. Но в отличие от РФ и Китая, где Путин и Си «могут делать практически всё что захотят, не отчитываясь ни перед кем, кроме самих себя», американцам с их демократической системой сложно оперативно реформировать свою стратегию по Арктике на фоне глубокого раскола на внутриполитической арене, пишет Svenska Dagbladet: «Из-за поляризации в политическом мире США в стране стало очень трудно проводить большие реформы, и стратегия по Арктике не исключение. Это сказывается и будет сказываться в будущем на американских ресурсах и компетенции».

Поддержанием американской инфраструктуры в Арктике уже давно никто не занимался, поэтому в этом плане США отстают от остальных игроков, отмечается в статье. В частности, из двух американских тяжёлых ледоколов, построенных ещё в 1970-х годах, в рабочем состоянии сейчас находится лишь один, да и ему осталось лишь несколько лет службы. А ледоколы и развитая инфраструктура необходимы Вашингтону, чтобы усиливать своё присутствие и поддерживать подводные лодки США в Северном Ледовитом океане, поясняет автор: «Регион осваивается всё активнее, Китай и РФ наращивают там свои потенциалы, поэтому новая улучшенная инфраструктура США просто необходима, как и ледоколы».

Между тем на встрече министров стран Арктического совета в прошлом году госсекретарь США Майк Помпео в своей речи ясно продемонстрировал, что амбиции США в регионе расширились, поэтому американцы намерены усилить присутствие в Арктике и проявлять к ней больше интереса. Это сказалось и на риторике, и на размере отчислений, выделяемых на усовершенствование инфраструктуры, говорится в статье.

В частности, Помпео заявил, что Арктика стала «ареной открытой борьбы за власть» и что это угрожает американским интересам, напоминает автор. При этом Помпео осудил арктическую политику Пекина и заявил протест против стремления Китая называть себя «околоарктическим государством», а также высказал резкую критику в адрес России, выразив несогласие с территориальными притязаниями РФ на районы, которые, по мнению США, относятся к «международным водам», пишет Svenska Dagbladet.

В своей речи Помпео также огласил ряд мер, которые США собираются предпринять, включая наращивание своего присутствия в регионе, проведение там военных учений, создание новой инфраструктуры (в том числе и строительство новых ледоколов) и увеличение отчислений на арктическую деятельность. «Таким образом, в 2020-х годах у США будет гораздо больше амбиций по Арктике, чем раньше. А это в свою очередь, по всей вероятности, приведёт к дальнейшему усилению интереса РФ и Китая к региону», — поясняет автор.

Вполне возможно, что Москва и Пекин при этом будут развивать активное сотрудничество в этом направлении. Но в любом случае, можно прогнозировать, что такие крупные державы, как США, Китай и Россия, будут всё больше увеличивать своё присутствие в Арктике из-за стремления получить доступ к новым ресурсам, укрепить военную стратегию и обогнать конкурентов, сообщается в статье.

Это приведёт к тому, что ситуация в Арктике будет становиться всё более «нестабильной», что способно негативно отразиться и на Швеции, и на её ближайших соседях — Норвегии и Финляндии, предупреждает автор. Согласно исследованию Института тотальной обороны, климатические изменения зашли уже так далеко, что льды будут продолжать таять ещё много десятилетий вне зависимости от того, какие меры будет предпринимать человечество в попытках затормозить этот процесс. В результате Арктика будет становиться всё более доступной для судоходства, что вскоре изменит условия добычи энергоносителей и международного сотрудничества, а в будущем — и военно-стратегическую роль всего региона, подчёркивается в статье.

На всей этой территории скажется растущий интерес со стороны США, РФ и Китая, прогнозирует Svenska Dagbladet. Коммерческое значение Северного морского пути будет расти как в области энергетического экспорта, так и в сфере морских транспортных связей между Европой и Азией в целом, при этом для РФ он играет большую роль и в военно-стратегическом отношении, говорится в статье: «Стремление РФ получить контроль над этим районом явно осложняет для Швеции ситуацию в области безопасности — и эта проблема у нас общая с остальными скандинавскими соседями».

Озабоченность у шведских властей вызывает и тот факт, что в относительной близости от границ размещается стратегическое ядерное оружие России, подчёркивает автор: «И не исключено, что она проявит безрассудство, если ей покажется, что есть угроза. Также проблемы могут возникнуть, если РФ решит перекрыть морские пути экспорта и импорта или помешать работе жизненно важных телекоммуникаций, кабели которых проходят в регионе по дну моря».

Политика и планы Пекина несколько отличаются, поэтому и последствия у них будут иными, поясняется в статье. Китай пытается вернуть себе роль сверхдержавы «во всех мыслимых политических сферах и регионах мира», и Арктика здесь не исключение — однако при этом для Китая она не имеет такого «экзистенциального и исключительного значения», как для России, пишет Svenska Dagbladet. В то же время стремление Китая обеспечить себе как «можно больше рычагов давления» находит практическое выражение и в Арктике, констатирует автор: «Например, он запросил себе роль постоянного наблюдателя в Арктическом совете, что впоследствии может осложнить ситуацию и ограничить свободу действий Швеции, если верить исследованию Института тотальной обороны».

Всё это приводит к заключению, что происходящее сейчас в Арктике «грозит множеством проблем для Швеции и Скандинавии в целом», что в дальнейшем будет иметь практические последствия и в сфере политики безопасности, отмечается в статье. В частности, на безопасность Швеции будут влиять новые трансокеанские маршруты и их стратегическое значение, а интерес к шведской территории со стороны других игроков на политической арене будет возрастать — в первую очередь, из-за присутствия российского стратегического ядерного оружия в северных районах в непосредственной близости от Швеции, прогнозирует автор.

В исследовании Института тотальной обороны содержится много конкретных предложений относительно того, что Швеция могла бы предпринять для противостояния новым угрозам, сообщается в статье. Например, эксперты рекомендуют «увеличить количество военных ресурсов» в ответ на российскую активность у шведских границ: «Россия может решиться на крайние меры, чтобы защитить свой ядерный потенциал — и нельзя исключать, что она даже может пойти в наступление, если сочтёт, что он находится под угрозой».

Отразить такую «опасность» предлагается с помощью рассредоточенных на большой территории сил ВВС, находящихся в полной боевой готовности, и небольших, но очень мобильных шведских военных соединений, пишет Svenska Dagbladet. По мнению экспертов, необходимо также обеспечить техническую возможность «заранее обнаруживать угрозы» и защитить важные морские пути, инфраструктуру и порты, потенциальная блокада которых будет иметь серьёзные последствия для Швеции и соседних стран.

«Для Швеции и остальных скандинавских стран, которые рискуют пострадать от действий больших государств и их борьбы за власть, лучший путь — это, вероятно, сотрудничество», — подчёркивается в статье. По мнению автора, всем скандинавским странам пора признать, что времена, когда Арктика была «регионом вялотекущего сотрудничества», давно позади, и они вскоре могут пасть жертвой «военно-стратегических амбиций» крупных держав, если не примут превентивные меры. «Один в поле не воин — и особенно в Арктике», — заключает Svenska Dagbladet.

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