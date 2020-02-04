Times — Туск предположил, что ЕС будет рад принять независимую Шотландию

Брюссель «с энтузиазмом» включит в состав Евросоюза Шотландию, если она обретёт независимость. Такое мнение высказал бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Комментарий чиновника вызвал недовольство британских властей, которые обвинили его в «обострении сепаратистских настроений», пишет The Times.



Reuters

Брюссель был бы рад видеть независимую Шотландию в составе ЕС. Такое мнение в недавнем интервью высказал бывший глава Европейского совета Дональд Туск, чем вызвал недовольство у официального Лондона, пишет The Times.

Чиновник подчеркнул, что он уважает «внутренние споры Соединённого Королевства» и не собирается вмешиваться. В то же время он заявил, что европейский блок отнесётся к вступлению Шотландии «с энтузиазмом». Туск добавил, что сам чувствует себя «шотландцем, особенно после брексита».

При этом он предупредил, что независимая Шотландия не сможет автоматически попасть в Евросоюз, как бы тепло к ней ни относились лидеры организации. По словам Туска, если подобное всё же произойдёт, то необходимо будет соблюсти все обычные формальности.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб раскритиковал заявление Туска. Он предположил, что подобные комментарии могут «обострить сепаратистские настроения» по всей Европе, в том числе во Франции, Италии и Испании, и разгневать других лидеров ЕС.

Но представитель Шотландской национальной партии Элин Смит увидела в заявлении экс-председателя Европейского совета подтверждение того, что Шотландию, если она станет самостоятельной страной, «встретят в ЕС с распростёртыми объятьями». По её словам, необходимо провести повторный референдум о независимости, чтобы шотландцы могли сами «выбирать своё будущее без оглядки на Вестминстер».

Между тем опрос, опубликованный компанией YouGov накануне выхода Британии из ЕС, показал, что впервые за пять лет чуть больше половины шотландцев (51%) выступают за независимость. При этом 56% опрошенных заявили, что не хотят выносить этот вопрос на референдум в текущем году, обращает внимание The Times.

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