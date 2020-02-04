NBC — университеты США остаются лёгкой мишенью для китайской разведки

По данным разведки США, Китай продолжает использовать американскую систему высшего образования для кражи технологий и идей. Только за последние несколько дней в стране были задержаны три научных сотрудника, которых подозревают в работе на Пекин, пишет NBC News.

Агенты ФБР арестовали главу департамента химии в Гарвардском университете. Его обвиняют в том, что он солгал о более $1 млн, которые он получал в виде оплаты от китайского правительства.

Исследовательницу Бостонского университета обвинили в том, что она являлась секретным сотрудником Вооружённых сил Китая. Ещё один гарвардский исследователь был задержан в аэропорту, предположительно, при попытке вывезти контрабандой биологические материалы в Китай.

Все три инцидента произошли на этой неделе. И они не единичны. Представители разведки США говорят, что американская университетская система мирового класса стали лёгкой мишенью в глобальной шпионской войне с Китаем.

УИЛЬЯМ ИВАНИНА, директор Национального центра контрразведки и безопасности: Все исследования, разработки и передовые технологии, все идеи появляются в университетском кампусе. И наши противники об этом знают.

В прошлом году ФБР и другие агентства потребовали, чтобы университеты улучшили защиту своих секретных исследований, попытались убедиться, что их иностранные учёные не имеют скрытых отношений с зарубежными компаниями и университетами.

УИЛЬЯМ ИВАНИНА: По нашим оценкам, только из-за Китая мы ежегодно теряем порядка 500 миллиардов долларов. Речь идёт о краже интеллектуальной собственности и торговых секретов.

Некоторые китайские студенты считают, что их преследуют несправедливо. Джейсон Дзао, который учится по специальности информатика и математика в Рочестерском университете, говорит, что он был поражён, когда учащийся на курсах по вождению задал ему странный вопрос.

ДЖЕЙСОН ДЗАО, студент: Он спрашивает: «Ты из Китая?». Я отвечаю: «Да». Он: «А не работаешь ли ты на правительство?»

По словам Дзао, он мечтает работать в технологическом секторе США. Но он опасается, что ему будут не рады.

ТОМАС РОЗЕНБАУМ, президент Калифорнийского технологического института: Я думаю, вопрос в том, хотим ли мы устанавливать политику для всех, исходя из поведения нескольких злоумышленников?

Научные руководители, включая Томаса Розенбаума, опасаются, что если университеты закроют свои двери для иностранных студентов, Америка потеряет больше, чем приобретёт.

ТОМАС РОЗЕНБАУМ: Наше наибольшее преимущество — наша открытость. И если мы помешаем людям обмениваться идеями, мы перестанем быть лидерами.

В ФБР заявляют, что по всей стране существует порядка тысячи всё ещё продолжающихся расследований, связанных с похищением технологий Китаем.

Кен Дилэниэн, NBC News.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2020 года.

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