Лев превратился в мышь — обозреватель Guardian об ослаблении британской экономики после брексита

Выход Британии из Евросоюза ослабил её позиции, считает обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. По его словам, Лондону необходимо как можно скорее заключить новое соглашение о свободной торговле с Брюсселем, если он хочет избежать экономических потерь и «вассальной зависимости» от Китая или США.



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«Снова-здорово. Брексит не закончился в пятницу вечером. Формальная процедура развода имела грязный финал, но пара (Великобритания и ЕС. — ИноТВ) будет сожительствовать как минимум ещё 11 месяцев. Фактически ничего не изменилось. Никто не пострадал. Всё ещё может случиться», — пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс.

По его словам, остаётся надеяться, что Брюссель и Лондон восстановят дружеские отношения. Обе стороны должны вести себя как взрослые и заключить торговые соглашения, которые будут выгодным всем участникам, а не пытаться испортить их «ради политических амбиций».

Однако пока Борис Джонсон и некоторые его министры «бросают воинственные ремарки» в адрес ЕС. По-видимому, гордость от победы на выборах ударила им в головы. И как многие разведённые, британский премьер «не может удержаться от попыток унизить своего бывшего партнёра», рассуждает автор статьи.

На его взгляд, Соединённому Королевству нет никакого смысла рисковать 50% торговли, которые приходятся на ЕС. Но Джонсон объявляет, что скорее согласится с тем, чтобы Брюссель воздвиг стену из тарифов, чем пойдёт на компромисс.

При этом никакого теоретического увеличения торговли с Китаем или США не хватит, чтобы компенсировать экономические потери Британии от «жёсткого» брексита. Такая торговля также не приведёт к росту суверенитета, который активно рекламирует правительство Джонсона, подчёркивает публицист.

«Торговля связана с мышечной массой. Великобритания вот-вот потеряет мышечную массу коллективных переговоров ЕС. Для любого незначительного роста торговли с Китаем или США необходимо будет строго следовать их условиям. Как заявил бы Джонсон, это будет вассальная зависимость», — считает Дженкинс.

Он допускает, что риторика Джонсона и его соратников — это просто «политическая бравада». Но продолжение дел с ЕС требует соглашений по торговле и перемещению людей.

«Дело не в том, что Великобритания каким-то образом за одну ночь стала более сильным переговорщиком, чем раньше. Торговля не связана с суверенитетом. Она связана с коммерческим и экономическим весом. В этом смысле Британия вне ЕС не окрепла, а ослабла. Лев превратился в мышь, которая пытается рычать. Возможно, в результате Джонсон и его коллеги чувствуют себя хорошо. Но их обязанность перед страной — быстро заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, а это означает, что она должна быть по-настоящему свободной», — заключает Саймон Дженкинс.

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