Денисова осудила рейд Госмиграционной службы возле мечети в Киеве

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила действия Государственной миграционной службы и Национальной полиции, которые проверяли документы мусульман пришедших на молитву в киевскую мечеть 31 января. Об этом омбудсмен написала в Facebook.

«Осуждаю проведение любых рейдов или проверок со стороны правоохранительных органов и миграционной службы во время проведения богослужения», – говорится в сообщении.

Денисова проинформировала, что «соответствующие акты реагирования» направлены руководителям Нацполиции Украины и Госмиграционной службы Украины.

«Ситуация с соблюдением прав задержанных иностранных граждан находится на моем личном контроле», – добавила она.

⚡⚡⚡Засуджую проведення будь-яких рейдів чи перевірок з боку правоохоронних органів та міграційної служби під час… Posted by Людмила Денісова on Esmaspäev, 3. veebruar 2020

31 января к мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман во время и после пятничной молитвы.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что во время проверки документов права верующих не нарушались, а правоохранители в мечеть не заходили. По данным МВД, выявили 15 нарушителей миграционного законодательства. 12 из них решили отправить в страны происхождения, одному сократили срок пребывания в Украине, еще двоих решили привлечь к ответственности за трудоустройство без разрешения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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