Brexit не принесет никаких изменений для Украины – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3 февраля встретился с послом Евросоюза в Украине Матти Маасикасом и обсудил с ним последствия выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

«Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном», – написал он.

Кроме того, как сообщил министр, во время встречи упоминали о «прогрессе в минском процессе».

Met EU Ambassador @MattiMaasikas to discuss #Brexit. Received EU diplomatic note. No geopolitical changes for UA. EU and Ukraine will continue developing wide common agenda with London.

We also touched upon the progress of #Minsk process. pic.twitter.com/4Z2fpZM4RP

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 3, 2020

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного королевства из ЕС тогда поддержали 51,9% британцев. Дату Brexit назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия выхода, поэтому его несколько раз переносили.

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву).

