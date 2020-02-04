Brexit не принесет никаких изменений для Украины – Пристайко

Brexit не принесет никаких изменений для Украины – Пристайко

04.02.2020, 1:42, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3 февраля встретился с послом Евросоюза в Украине Матти Маасикасом и обсудил с ним последствия выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом Пристайко сообщил в Twitter. 

«Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина будут продолжать разработку широкой общей повестки дня с Лондоном», – написал он. 

Кроме того, как сообщил министр, во время встречи упоминали о «прогрессе в минском процессе». 

Met EU Ambassador @MattiMaasikas to discuss #Brexit. Received EU diplomatic note. No geopolitical changes for UA. EU and Ukraine will continue developing wide common agenda with London.
We also touched upon the progress of #Minsk process. pic.twitter.com/4Z2fpZM4RP

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 3, 2020

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного королевства из ЕС тогда поддержали 51,9% британцев. Дату Brexit назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия выхода, поэтому его несколько раз переносили.

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400, предназначенных для Индии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров заверил, что Индия получит российские ЗРК «в сроки, предусмотренные контрактом». Он сообщил, что «в целом все обязательства», принятые сторонами, «выполняются в полном объеме». Мантуров отметил, что речь идет и об обязательствах по оплате.  Кроме того, он сообщил, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика