Boeing 767 приземлился в Мадриде с поврежденным двигателем. Видео

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Министерство социальной политики Украины в феврале доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически. Об этом замминистра соцполитики Виталий Музыченко сообщил 3 февраля, информирует пресс-служба правительства. «Мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Соответствующее доначисление будет осуществлено […]
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