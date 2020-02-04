Росавиация рассказала о рейсах российских авиакомпаний в Китай

Росавиация рассказала о рейсах российских авиакомпаний в Китай

04.02.2020, 1:30, Новости дня

Росавиация сообщила, какие из 11 летавших прежде в Китай российских авиакомпаний все еще осуществляют туда рейсы.

Данные приводятся на 3 февраля, передает РИА «Новости».

В Китай продолжали летать «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь», iFly и «ИрАэро».

Однако рейс Санья – Уфа компании iFly был завершающим, программа полетов приостановлена, «Сибирь» тоже объявила о приостановке полетов с 4 февраля.

3 февраля «Уральские авиалинии» сообщили, что до конца марта будет действовать приостановка рейсов по китайским направлениям.

31 января «Аэрофлот» объявил о переводе всех рейсов на китайском направлении в терминал F аэропорта Шереметьево.

Минтранс сообщал, что авиакомпании смогут осуществлять полеты в Китай в чартерном режиме.



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