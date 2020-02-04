Libération — отпор «сделке века» Трампа стал редким примером европейского единства

Заявление Евросоюза в ответ на предложенный Дональдом Трампом план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта стало редким примером единой позиции европейских государств по вопросу политики США на Ближнем Востоке, пишет Libération. Как поясняет издание, новый глава Европейского совета Шарль Мишель лично убеждал глав государств Центральной и Восточной Европы не торопиться с поддержкой американской инициативы. Благодаря ему, ни одна из европейских столиц не выступила на стороне Вашингтона.



Reuters

«Ступор», с которым была встречена предложенная Дональдом Трампом для разрешения палестино-израильского конфликта «сделка века», затмил «маленькую революцию», произошедшую в связи с этим событием внутри ЕС, пишет Libération. Как поясняет издание, её суть в том, что 28 членов Евросоюза продемонстрировали единство и отреагировали на событие в один голос.

Уже спустя несколько часов после представления плана мирного урегулирования Дональдом Трампом министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель опубликовал краткое, но исполненное дипломатической деликатности заявление от имени всех членов блока. В нём Европейский союз назвал инициативу США «возможностью возобновить срочно необходимые усилия для поиска жизнеспособного решения» конфликта, однако напомнил о своей приверженности переговорному процессу и принятым ООН резолюциям. Таким образом европейцы попросту отвергли предложение Трампа о раздроблении Западного берега реки Иордан, поясняет газета.

Как замечает один из европейских дипломатов, обычно, когда речь идёт о США или Ближнем Востоке, реакция Европы походит на «праздничный салют», когда каждый высказывает собственное мнение, ни с кем не советуясь, что только подтверждает представления о «расколотой Европе, неспособной говорить в один голос».

Однако новый глава Европейского совета экс-премьер-министр Бельгии Шарль Мишель решил избежать повторения этого сценария и самолично созвонился с главами государств и правительств Центральной и Восточной Европы, склонных к «незамедлительному равнению на Вашингтон». По словам издания, он также попросил главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля поддержать его в этой «телефонной гастроли» по европейским столицам».

Как отмечает газета, в отличие от своих предшественников, Мишель без колебаний решил действовать в обход дипломатических представителей государств в ЕС, зная о том, что исключительно проамериканская позиция способна удержать некоторых из них от передачи сообщения в собственную столицу. Так, глава Европейского совета взял на себя разговор с венгерским лидером Виктором Орбаном, который на удивление легко согласился подождать до 20 часов с высказыванием собственного мнения и дать брюссельской дипломатии время на выработку общей позиции.

Как признался изданию один из брюссельских дипломатов, необходимо было действовать быстро, поскольку зять и специальный советник Дональда Трампа Джаред Кушнер также торопился провести беседу с главами европейских государств и убедить их одобрить план американского президента. «И нам это удалось, мы его опередили», — с удовлетворением отмечают в окружении Шарля Мишеля.

Как пишет Libération, этой передышки в несколько часов оказалось достаточно для выработки единой и твёрдой позиции ЕС — официально ни одна из европейских столиц не поддержала Трампа. «Шарль Мишель только что успешно прошёл первое испытание в европейской внешней политике», — заключает газета.

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