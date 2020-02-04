Наука: В Мексике найден «вымерший» вид кенгуровых прыгунов

Ученые обнаружили четырех Сан-Кинтинских кенгуровых прыгунов в Мексике, сообщает пресс-релиз на сайте Музея естественной истории в Сан-Диего.

Последний раз грызуна, который уже несколько десятилетий считался вымершим, видели 30 лет назад. Работа зоологов опубликована в новом выпуске Бюллетеня Академии наук Южной Калифорнии.

Мексиканский город Сан-Кинтин в прошлом столетии пережил сельскохозяйственный «бум», в результате которого его территория подверглась серьезным изменениям. Некоторые животные, в том числе и кенгуровый прыгун Dipodomys gravipes, лишились привычных мест обитания и еды. Вид был описан американским зоологом Лоуренсом Хьюи в 1925 году: ученый обнаружил две колонии некрупных грызунов (13 сантиметров в длину), обладавших, как и другие кенгуровые прыгуны, мощными задними ногами, которые позволяли им прыгать на расстояние до двух метров. Последний раз Сан-Кинтинских прыгунов видели в 1989 году, и пять лет спустя мексиканское правительство объявило, что вид полностью вымер или находится на грани исчезновения.

Однако летом 2017 года группа зоологов под руководством Эрика Мельника (Eric Mellink) из случайно обнаружила сразу четырех грызунов в исследовательских ловушках. Ученые измерили животных, сфотографировали их и отпустили на волю. Никто из команды Мельника не видел Сан-Кинтинских кенгуровых прыгунов до сих пор, поэтому исследователи сравнивали снимки и параметры животных с музейными образцами, а также с прошлыми фотографиями.

Кроме того, ученым удалось обнаружить два других вида, которые также считались вымершими или находящимися на грани вымирания — высотную калифорнийскую полевку (Microtus californicus huperuthrus) и голохвостого суслика (Xerospermophilus tereticaudas apricus). По мнению ученых, причиной возвращения видов может быть резкое сокращение сельскохозяйственных угодий в последние десятилетия, которое связано с засухой. Зоологи надеются, что им удастся обнаружить и других «вымерших» животных на территории региона в будущем.

В прошлом году в Эквадоре были найдены два «вымерших» вида жаб — черная плоскогорная жаба Джамбато (Atelopus ignescens) и печальная арлекиновая жаба (Atelopus nanay). До этого последний раз их видели 28 лет назад.

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Последнее: Ученые обнаружили четырех Сан-Кинтинских кенгуровых прыгунов в Мексике, сообщает пресс-релиз на сайте Музея естественной истории в Сан-Диего. Последний раз грызуна, который уже несколько десятилетий считался вымершим, видели 30 лет назад. Работа зоологов опубликована в новом выпуске Бюллетеня Академии наук Южной Калифорнии. Мексиканский город Сан-Кинтин в прошлом столетии пережил сельскохозяйственный «бум», в результате которого его территория […]