Врачу из Уханя, который одним из первых рассказал о новом вирусе и сам заболел, угрожала полиция

Полиция города Ухань в Китае пыталась препятствовать распространению в соцсетях информации о коронавирусе 2019-nCoV, Верховный суд страны признал такие действия неправильными. Об этом говорится в сообщении спикера Верховного суда КНР от 29 января.
Восемь человек получили от полиции предупреждение за распускание ложных слухов об атипичной пневмонии, хотя информация впоследствии подтвердилась, сказано в сообщении. Верховный суд КНР полагает, что данные об общественном здоровье относятся к категории крайне важных, поэтому власти должны максимально быстро реагировать на сообщения о возможной эпидемии, чтобы соцсети не становились единственным источником информации граждан.
Издание Sixth Tone рассказывает историю врача-офтальмолога Ли Вэньляна, который 30 декабря 2019 года поделился в социальной сети Weibo информацией об осмотре семи пациентов с одинаковыми симптомами. Он предположил, что возможна вспышка атипичной пневмонии, что вызвало бурное обсуждение среди коллег.
3 января медик получил официальное предупреждение из полиции; ему инкриминировали распространение слухов, которые могут вызвать общественные беспорядки, и потребовали письменного обещания прекратить подрывную деятельность.
Ли Вэньлян вынужден был подчиниться, хотя к тому дню даже официальная пресса Китая уже написала о вспышке вирусного заболевания в Ухане.
Медик продолжал оказывать помощь пациентам, число которых увеличивалось. 10 января он почувствовал себя плохо, заболели также его родственники. 1 февраля Ли Вэньлян сообщил, что заражен вирусом 2019-nCoV.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
1 февраля в США заявили, что разработали вакцину от вируса, 2 февраля в Таиланде сообщили, что нашли метод лечения пациентов с положительным результатом на 2019-nCoV.
По состоянию на 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть от нового коронавируса. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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