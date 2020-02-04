Мнение: Нефть

Снова о Китае, но тут уже прямо о нас, как энергетическом придатке. Потребление нефти в Китае упало на 20% — с 14 млн баррелей в сутки до 11 млн. Пока это не тенденция, но падение цены на нефть уже составило за время с 20 января 10%
Такого сокращения рынка Китая не было со времен кризиса 2008 года. Что вынуждает предполагать и более худшее развитие событий, если не появится хоть какая-то определенность. Пока есть лишь модели улучшения ситуации, но насколько они реалистичны — сказать сегодня сложно.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: Снова о Китае, но тут уже прямо о нас, как энергетическом придатке. Потребление нефти в Китае упало на 20% — с 14 млн баррелей в сутки до 11 млн. Пока это не тенденция, но падение цены на нефть уже составило за время с 20 января 10% Такого сокращения рынка Китая не было со времен кризиса […]
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