В Красногорске начался сильный пожар

В Красногорске начался сильный пожар

04.02.2020, 1:06, Новости дня

В Подмосковье произошёл крупный пожар. Место происшествия — Павшинская пойма, рядом с остановкой Павшино — МЦД 2. Красногорск, Большая Воскресенская, дом 1. Горят хозяйственные постройки, жилые вагончики, складские помещения.

Пламя поднималось до пятых этажей близлежащих зданий. В 50-ти метрах от возгорания заселены три 29-этажных высотки. Две — строятся рядом. В зоне пожара живет несколько тысяч граждан. На место происшествия оперативно прибыли три пожарных расчёта, сообщает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



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