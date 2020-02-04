В Красногорске начался сильный пожар

В Подмосковье произошёл крупный пожар. Место происшествия — Павшинская пойма, рядом с остановкой Павшино — МЦД 2. Красногорск, Большая Воскресенская, дом 1. Горят хозяйственные постройки, жилые вагончики, складские помещения.
Пламя поднималось до пятых этажей близлежащих зданий. В 50-ти метрах от возгорания заселены три 29-этажных высотки. Две — строятся рядом. В зоне пожара живет несколько тысяч граждан. На место происшествия оперативно прибыли три пожарных расчёта, сообщает телеканал "Россия 24".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Илон Маск собирается устроить хакатон по искусственному интеллекту у себя дома. Об этом глава Tesla написал в Twitter. Вероятно, хакатон будет как-то связан с инициативами компании в области разработки систем для самоуправляемых автомобилей. Когда один из пользователей спросил Маска о том, должны ли участники обладать докторской степенью, миллиардер ответил, что принять участие в хакатоне могут даже школьники. "Все, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Невозможно отказаться от приоритета международного права, не приняв новую Конституцию» — юрист Григорий Вайпан / 16 января
- CNN — «винтовка без пуль» — у Ирана нет боеголовок, чтобы угрожать Европе ракетами / 6 декабря
- Госдепартамент: США следят за развитием событий в России / 16 января
- Путин пообещал решить вопрос с документами на могилу Кутузова / 18 января
- Обмен удерживаемыми лицами. В прокуратуре отрицают, что будут просить освободить экс-беркутовцев из СИЗО / 23 декабря
- Euronews — «это ужасно, но придётся смириться» — британцы готовятся освобождать места в Европарламенте / 29 января
- Председатель совета генералов Казахстана погиб при крушении самолета в Алма-Ате / 27 декабря
- Житель Камчатки выстрелил в голову защищавшего мать пасынка / 16 января