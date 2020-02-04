Скончалась бывший главный редактор «Ленфильма» Фрижетта Гукасян

Скончалась бывший главный редактор «Ленфильма» Фрижетта Гукасян

04.02.2020, 1:06, Новости дня

Союз кинематографистов РФ с прискорбием сообщает, что 2 февраля на 90-м году жизни скончалась Заслуженный деятель искусств РФ Фрижетта Гукасян, с 1960-х по 1990 годы работавшая на киностудии "Ленфильм".

Фрижетта Гургеновна Гукасян родилась 17 июля 1930 года. После окончания ВГИКа в 1954 году она пришла на работу редактора сначала на студию "Леннаучфильм", а спустя четыре года — на "Ленфильм", где десятки лет проработала в должности главного редактора, принимая участие в создании фильмов "Донская повесть", "Три толстяка", "Ася", "Король Лир", "Чужие письма", "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита" и многих других, напоминает ТАСС.

Источник: Вести



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